Inscrições para intercâmbio na Nova Zelândia terminam 4ª

Da Redação

Os estudantes da rede estadual têm até esta quarta-feira (11) para se inscrever no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, que levará 100 alunos à Nova Zelândia no segundo semestre. Serão selecionados os estudantes com as maiores notas de suas cidades no ano de 2021. As inscrições devem ser feitas por meio da Área do Aluno, no portal Dia a Dia Educação. Mais de mil estudantes já se candidataram.

“Estamos muito animados nesta reta final de inscrições. Em breve, vamos conhecer os 100 alunos que vão representar o Paraná nas escolas neozelandesas. É um momento de muita torcida”, diz o secretário da Educação do Paraná e do Esporte (Seed-PR), Renato Feder.

Para participar do processo seletivo é preciso estar regularmente matriculado na 1ª série do ensino médio em um colégio público da rede estadual, ter cursado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em colégio da mesma rede, ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos e seis meses de idade na data de retorno ao Brasil (novembro de 2022), somar frequência igual ou superior a 85% em cada disciplina no ano letivo de 2021 e possuir médias anuais do 9º ano, em 2021, iguais ou superiores a 7 em cada disciplina da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

O programa, promovido pela Seed-PR, tem o propósito de oferecer aos estudantes a vivência em uma escola no Exterior, hospedados com uma família local, praticando a língua inglesa, desenvolvendo a autonomia e ampliando os repertórios culturais e acadêmicos. Ao retornar ao Brasil ele tem a missão de compartilhar com colegas e professores todo o aprendizado vivido.

Os 100 estudantes selecionados na primeira edição do Ganhando o Mundo estão atualmente no Canadá. Eles chegaram ao país em março, evem concluir o semestre de estudos nas escolas canadenses e retornar ao Brasil no fim de junho.

PROCESSO SELETIVO – A primeira etapa de seleção consiste na análise dos requisitos obrigatórios para a participação. Aqueles que não cumprirem os critérios terão a candidatura desclassificada.

Na segunda etapa, haverá a avaliação das médias anuais de 2021. Em cada um dos 399 municípios paranaenses será selecionado o aluno com a maior nota no ano letivo de 2021 (soma das médias anuais de todas as disciplinas da BNCC). Dessa forma, 399 estudantes — um de cada município – passam para a terceira e última etapa do processo seletivo.

Na fase final serão selecionados os 100 primeiros colocados, ou seja, aqueles com as maiores notas dentre os 399 candidatos.

Tanto a classificação provisória (dos 399 candidatos) quanto a classificação final (dos 100 selecionados para o intercâmbio) serão publicadas no site da Seed-PR (educacao.pr.gov.br). A Secretaria não fará contato individual com os candidatos para avisar sobre os resultados.