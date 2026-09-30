Inscrições para cursos técnicos na rede estadual abrem nesta quinta-feira

Os interessados têm até 10 de novembro para se inscrever, exclusivamente na Área do Aluno

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) abre a partir desta quinta-feira (1º) o período de inscrições para os cursos técnicos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) da rede estadual para o ano letivo de 2027. Os interessados têm até 10 de novembro para se inscrever, exclusivamente pela Área do Aluno.

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A Educação Profissional é uma modalidade de ensino que tem como objetivo preparar os estudantes para o mundo do trabalho, auxiliando em sua inserção e atuação profissional. Os cursos oferecidos são gratuitos e promovem qualificação e habilitação técnica em 12 eixos tecnológicos, em áreas como Saúde, Meio Ambiente, Gestão de Negócios e Desenvolvimento Educacional.

Cada eixo comporta várias opções de cursos, com carga horária mínima de 800 horas, proporcionando o conhecimento necessário para a continuidade dos estudos e a certificação profissional.

Podem fazer as inscrições estudantes concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental, para os cursos integrados ao Ensino Médio, e aqueles que já concluíram essa etapa de ensino, para a modalidade subsequente. A Seed-PR espera que cerca de 50 mil interessados procurem os cursos técnicos.

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Mais informações e orientações quanto às inscrições podem ser solicitadas presencialmente nas escolas que ofertam EPT.

Serviço: