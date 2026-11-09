Inscrições para cursos técnicos gratuitos da rede estadual terminam nesta terça

O prazo, aberto desde 1º de outubro, encerra após mais de um mês de inscrições para estudantes de qualquer rede de ensino

Os interessados em cursar uma formação técnica gratuita na rede estadual de ensino do Paraná em 2027 têm até esta terça-feira (10) para fazer a inscrição. O prazo, aberto desde 1º de outubro, termina após mais de um mês de inscrições para estudantes de qualquer rede de ensino. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela Área do Aluno, no portal da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). Uma das novidades deste ano é a possibilidade de escolher até duas opções de cursos.

-LEIA MAIS: Quase 30% da frota de veículos do PR está com o licenciamento pendente



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A rede estadual oferece mais de 50 cursos técnicos em diferentes regiões do Paraná, distribuídos em 12 eixos tecnológicos. Entre as formações estão Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Agropecuária, Enfermagem, Gastronomia e Segurança do Trabalho, por exemplo. A oferta varia conforme o município e a instituição de ensino, com opções também nas áreas de Infraestrutura, Produção Industrial e Turismo.

Os cursos possuem carga horária mínima de 800 horas e são organizados para atender tanto quem está ingressando no Ensino Médio quanto aqueles que já concluíram essa etapa e buscam uma qualificação profissional.

Segundo Adriana Kampa, coordenadora técnica do Departamento de Educação Profissional da Seed-PR, a possibilidade de indicar dois cursos amplia as alternativas dos candidatos no processo seletivo. “Os interessados podem se cadastrar on-line através da Área do Aluno, tendo a vantagem inédita de selecionar até duas opções de cursos diferentes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MODALIDADES – Os cursos são ofertados em duas modalidades. A integrada é voltada aos estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e desejam fazer o Ensino Médio junto à formação técnica. Nesse formato, os alunos cursam as disciplinas da formação geral e os conteúdos profissionalizantes ao longo do Ensino Médio.

Já a modalidade subsequente é destinada a quem concluiu o Ensino Médio e pretende obter uma habilitação técnica. Nesse caso, o estudante cursa apenas as disciplinas específicas da formação profissional, sem precisar repetir os conteúdos da educação básica.

As formações são planejadas conforme as características econômicas e as demandas do mercado de trabalho nas diferentes regiões do Paraná, buscando ampliar as oportunidades de qualificação e inserção profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos anos, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) vem ampliando sua presença na rede estadual. Conforme balanço divulgado pela Seed-PR em abril, a modalidade alcançou 137 mil matrículas em 2026, distribuídas por 805 escolas. O número de estudantes mais que dobrou em relação a 2021, quando eram cerca de 66 mil matriculados.

Além da qualificação oferecida nos cursos, a rede estadual mantém iniciativas para aproximar os estudantes das oportunidades profissionais. Uma delas é o Conexão Empregabilidade, programa desenvolvido em parceria com o setor produtivo para facilitar o acesso a estágios e programas de aprendizagem profissional.

COMO SE INSCREVER E PRÓXIMAS ETAPAS – As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela Área do Aluno até esta terça-feira (10). Os candidatos também podem procurar as escolas estaduais que ofertam Educação Profissional e Tecnológica para consultar os cursos disponíveis em sua região e receber orientações sobre o processo de inscrição. A relação das formações pode ser consultada na página da Educação Profissional e Tecnológica.