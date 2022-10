Inscrições para concurso do INSS no Paraná terminam nesta segunda (03)

Da Redação

A função prevista pelo concurso do INSS exige nível médio de escolaridade, e o salário é de R$ 5.905,79

As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terminam nesta segunda-feira (03). No Estado do Paraná, são 32 vagas distribuídas nas cidades de Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba.

Com oportunidades para o cargo de técnico de segurança, ao todo, o concurso oferece mil vagas no Brasil inteiro. A função prevista pelo INSS exige nível médio de escolaridade, e o salário é de R$ 5.905,79.

Veja a quantidade de vagas por município do Paraná:

Maringá - 4 vagas;

Londrina - 6 vagas;

Cascavel - 8 vagas;

Ponta Grossa - 7 vagas;

Curitiba - 7 vagas.





Os interessados no cargo devem fazer a inscrição por meio deste link, e pagar a taxa no valor de R$ 85, que poderá ser quitada até o dia 21 de outubro.

Pedido de isenção

Podem pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

As condições e o procedimentos de inscrição nesses casos estão especificados no edital do concurso.

Provas e curso de formação

O concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contará com provas objetivas e curso de formação. As provas objetivas terão duração de 3 horas e 30 minutos e serão realizadas em 27 de novembro.

O candidato realizará a prova na cidade onde está localizada a gerência executiva do INSS por ele escolhida no momento da inscrição.

A prova objetiva terá conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

Para a prova de conhecimentos específicos, serão questões relacionadas a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

Aprovação e o trabalho

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas 1.598 agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

Entre as atividades que serão executadas pelos técnicos estão o atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.





Fonte: Informações do g1.

