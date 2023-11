Inscrições para concurso do Aeroporto de Maringá terminam nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (15), às 23h59, o prazo de inscrições para o concurso do Aeroporto Regional de Maringá, que publicou edital para contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior.

As inscrições deverão serão realizadas somente de forma online (clique aqui).

Para as vagas de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Operações Aeroportuárias a taxa de inscrição custa R$ 80. Para as vagas de Controlador de Tráfego Aéreo e Engenheiro Civil o valor é de R$ 120.

O concurso terá prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública. A banca responsável pelo concurso será a Fafipa.

De acordo com a administração do aeroporto, serão contratados profissionais para o preenchimento das seguintes vagas:

Auxiliar Administrativo (nível médio, com duas vagas disponíveis);

Controlador de Tráfego Aéreo (nível técnico, com uma vaga disponível);

Auxiliar de Operações Aeroportuárias (nível médio, com uma vaga disponível);

Engenheiro Civil (nível superior, com uma vaga disponível).

A convocação para as vagas ofertadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do Aeroporto, observando-se o prazo de validade do concurso. Caso haja demanda de novas contratações acima do número de vagas previamente disponibilizadas, desde que dentro do prazo de validade do certame, poderá haver convocação dos candidatos classificados, observando a ordem de classificação.

Requisitos, salários, carga horária e período da prova:

Auxiliar Administrativo:

Ensino Médio Completo/Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo Ministério da Educação.

Carga horária de 40h semanais.

Salário de R$ 2.450,00.

A aplicação da prova será no período vespertino

Auxiliar de Operações Aeroportuárias:

Ensino Médio Completo/Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio Completo reconhecido pelo Ministério da Educação.

Carga horária 12x 36. Salário de R$ 2.450,00.

A aplicação da prova será no período matutino.

Controlador de Tráfego Aéreo:

Ensino Médio Completo/Diploma de conclusão do Ensino Médio Completo reconhecido pelo Ministério da Educação

Curso ATM-005 ou curso realizado em estabelecimento de ensino do Comando da Aeronáutica, ou por este homologado, na área de Controle de Trafego Aéreo

Licença de Controlador de Tráfego Aéreo

Habilitação técnica anterior em Órgão de Controle de Tráfego Aéreo e Certificado Médico Aeronáutica (CMA) válido emitidos por órgãos do Comando da Aeronáutica.

Carga horária de 36h semanais.

Salário de R$ 6.237,34.

A aplicação da prova será no período matutino.

Engenheiro Civil (Aeroporto):

Ensino Superior Completo/Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação

Registro ativo no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Carga horária de 30h semanais.

Salário de R$ 7.920,00.

A prova será aplicada no período matutino.

