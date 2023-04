Inscrições para concurso da Polícia Científica encerram nesta segunda

Da Redação

Laboratório de análise da Policia Científica do Paraná

As inscrições para o concurso da Polícia Científica do Paraná encerram nesta segunda-feira (10). Serão contratados 16 agentes auxiliares, sendo oito auxiliares de perícia e oito de necropsia, para atuarem em diversas regiões do Estado. Os interessados podem consultar o edital e efetivar a inscrição até às 23h59 no site do Instituto AOCP.

Para ambas as funções, a carga horária é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 4.323,44, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 120 até 11 de abril (terça-feira). As primeiras provas serão aplicadas no dia 7 de maio em Curitiba, Londrina e Cascavel.

“O agente auxiliar é primordial porque atua em funções meio e também auxilia diretamente o perito oficial. A Polícia Científica espera, com este concurso, atrair profissionais de talento que ajudem a fortalecer a instituição e ofereçam serviços de alta qualidade para a população do Paraná”, disse o presidente da comissão do concurso e diretor de Operações da Polícia Científica, Ciro Pimenta.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, acrescido de curso de nível técnico. No momento da inscrição precisam selecionar a região de lotação em que desejam atuar: Capital e Litoral, Centro-Oeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste.

ETAPAS

O concurso contará com sete etapas, começando com uma prova objetiva e uma prova de redação. As demais fases incluem teste de aptidão física, avaliação psicológica, visita técnica, investigação social, avaliação de títulos e avaliação médica.

