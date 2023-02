Inscrição para vagas remanescentes na Unespar termina nesta quinta

Da Redação

Campus da Unespar em Apucarana

Termina nesta quinta-feira (23), as inscrições para os processo seletivo para vagas remanescentes na Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A seleção acontecerá de forma remota e gratuita por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou vestibulares anteriores de 2019, 2020 e 2021. Além de Apucarana, a universidade tem outros seis campi no estado.

Ao todo são ofertadas 396 vagas para ingresso em mais de 30 cursos de graduação ainda neste ano, de acordo com a Unespar. As inscrições podem ser feitas somente pela internet.

Os candidatos têm duas opções para ingressar na universidade: Por meio da média final (nota) do Concurso Vestibular da Unespar (ou de outros Processos seletivos de ingressos), das edições de 2019, ou 2020, ou 2021; Por meio da média final (nota) do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, das edições de 2019, ou 2020, ou 2021.

Se o candidato tiver prestado mais de uma edição do vestibular ou do Enem, uma comissão vai considerar a maior média final, sem a necessidade de indicar em qual ano realizou as provas.

1336 vagas pelo SISU

A Unespar também vai disponibilizar 1336 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2023. As inscrições acontecem até o dia 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site disponível abaixo. O resultado dos/as aprovados/as será divulgado dia 28 de fevereiro. A seleção para as vagas será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

