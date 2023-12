Inocentado, Richa diz que foi “vítima de ação criminosa da Lava Jato"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a “nulidade absoluta” de todos os processos, o ex-governador e atual deputado federal Beto Richa (PSDB), comemorou nesta quarta-feira (20) a decisão do magistrado e disse que foi “vítima de uma ação criminosa da Lava Jato”.



continua após publicidade

A decisão do ministro envolve todas as ações da Lava Jato e das operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. A determinação de Dias Toffoli inclui também a nulidade de decisões proferidas pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil), quando ele atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, em fase pré-processual.

-LEIA MAIS: Toffoli determina 'nulidade absoluta' de processos contra Beto Richa

continua após publicidade

Em vídeo (veja abaixo), Beto Richa parte para o ataque e afirma que as denúncias contra ele envolveram “manipulação processual”. “Um grupo que, na verdade, não buscava combater a corrupção, e sim conquistar o poder eliminando aqueles que escolhiam como adversários a serem abatidos”, disse.

Veja abaixo a transcrição da manifestação de Beto Richa:

Sempre acreditei que esse dia chegaria. Finalmente está comprovado o que venho dizendo há anos. Sou inocente de todas as acusações injustas que me fizeram. E quem decidiu isso foi a Suprema Corte, que anulou todas as ações e investigações contra mim. Não existia sequer meia prova.

Ficou evidente na decisão a ausência de mínimos indícios. Fui, na verdade, vítima de uma ação criminosa da Lava Jato. Me tornei alvo de um grupo que se utilizou da manipulação processual para criminalizar a política. Um grupo que, na verdade, não buscava combater a corrupção, e sim conquistar o poder eliminando aqueles que escolhiam como adversários a serem abatidos.

continua após publicidade

A decisão da Suprema Corte afirma cabalmente que era “incontestável o quadro de conluio processual” para me perseguir. Fico feliz com essa decisão.

Confiei na Justiça e na lei para restabelecer a verdade. E a verdade veio à tona. Sou inocente.

Fica o prejuízo político, a dor pessoal e o sofrimento familiar que essas ações provocaram. Me submeteram a um linchamento moral, execração e humilhação pública.

continua após publicidade

Isso não dá para esquecer.

Mas nunca desisti. Era questão de honra provar minha inocência e defender o legado da família Richa. Enfrentei tudo, me elegi deputado federal. Agradeço do fundo do coração os que confiaram em mim.

Inocentado, Beto Richa diz que foi “vítima de ação criminosa da Lava Jato” tnonline







Siga o TNOnline no Google News