Inmet: Paraná tem alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h

A previsão é de que o volume de chuva seja significativo, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia

Um alerta divulgado, nesta quinta-feira (23), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há um risco elevado de temporais no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda conforme o órgão, a previsão é de que o volume de chuva seja significativo, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 até 100 km/h.

O alerta segue até a manhã desta sexta-feira (24).

O Inmet também informa que existe possibilidade de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, alagamentos e deslizamentos.

O Inmet ainda publicou instruções para evitar desastres durante a tempestade. Veja:



Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

