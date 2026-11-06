Inmet emite três alertas de tempestade para o Paraná com risco de ventos acima de 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Paraná sob três níveis crescentes de perigo para a ocorrência de temporais nesta sexta-feira (6) e no sábado (7). Os alertas — amarelo, laranja e vermelho — possuem diferentes horários de validade e abrangem, ao todo, dezenas de municípios em várias regiões do estado. O aviso mais brando, de nível amarelo, indica perigo potencial e está vigente para 170 cidades até a manhã de sábado. Nesses locais, a previsão aponta para volumes de chuva de até 50 milímetros no dia e ventos de até 60 km/h.

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O segundo nível de atenção, o alerta laranja, já está em vigor e se estende até o final de sábado em 74 municípios. Essa classificação representa perigo efetivo de tempestades, com expectativa de chuvas intensas de até 100 milímetros por dia, ventos fortes variando entre 60 km/h e 100 km/h, além de possível queda de granizo. O instituto adverte que essas condições climáticas favorecem a ocorrência de alagamentos, quedas de árvores e danos significativos em plantações.

O cenário mais crítico está previsto para o sábado, quando 89 municípios paranaenses entrarão em alerta vermelho, o nível máximo de severidade. Durante todo o dia, as regiões afetadas poderão registrar tempestades severas, com ventos superiores a 100 km/h e granizo. O Inmet adverte para o alto risco de estragos estruturais em imóveis, cortes no fornecimento de energia elétrica e graves transtornos na rede de transporte e mobilidade.

Diante da gravidade da previsão, o Inmet e a Defesa Civil divulgaram uma série de orientações de segurança para a população. A principal recomendação durante as rajadas de vento é nunca buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas. Também deve ser evitado o estacionamento de veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. No interior das residências, a orientação é desligar os aparelhos eletrônicos das tomadas e, se possível, desligar o quadro geral de energia nas áreas sob alertas laranja e vermelho. Em caso de emergências, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Cidades sob Alerta Amarelo (Perigo Potencial):

Altônia, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Alvorada do Sul, Amaporã, Anahy, Ângulo, Apucarana, Arapongas, Araruna, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corbélia, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Esperança Nova, Farol, Fênix, Floraí, Floresta, Florestópolis, Flórida, Formosa do Oeste, Francisco Alves, Goioerê, Guaíra, Guairaçá, Guaporema, Guaraci, Ibiporã, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iracema do Oeste, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Jataizinho, Jesuítas, Juranda, Jussara, Kaloré, Leópolis, Loanda, Lobato, Londrina, Luiziana, Lupionópolis, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Maripá, Marumbi, Mercedes, Mirador, Miraselva, Moreira Sales, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Rosa, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Palotina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Pato Bragado, Peabiru, Perobal, Pérola, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porecatu, Porto Rico, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre, Rancho Alegre D'Oeste, Rio Bom, Rolândia, Rondon, Sabáudia, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Sertaneja, Sertanópolis, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Toledo, Tuneiras do Oeste, Tupãssi, Ubiratã, Umuarama, Uniflor, Uraí e Xambrê. Cidades sob

Alerta Laranja (Perigo):

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Candói, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Honório Serpa, Ibema, Itaipulândia, Itapejara d'Oeste, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Missal, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola d'Oeste, Pinhal de São Bento, Pinhão, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge d'Oeste, São Miguel do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Três Barras do Paraná, Verê, Virmond e Vitorino.

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Cidades sob Alerta Vermelho (Grande Perigo):

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Cruz Machado, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guaraniaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ibema, Itaipulândia, Itapejara d'Oeste, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Marquinho, Matelândia, Medianeira, Missal, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Pato Branco, Pérola d'Oeste, Pinhal de São Bento, Pinhão, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge d'Oeste, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Toledo, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond e Vitorino.