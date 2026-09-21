Inmet emite aviso de grande perigo para tempestade com ventos de 100 km/h no sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestades severas em 708 municípios da região sul, afetando diretamente diversas áreas do Paraná. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira (21) e projeta um cenário de chuvas superiores a 100 milímetros acumulados ao longo do dia, ventos que podem ultrapassar os 100 km/h e queda de granizo. A instabilidade climática é provocada pelo avanço de uma forte frente fria que já causou transtornos no Rio Grande do Sul durante a madrugada e que continua se deslocando em direção a Santa Catarina e ao território paranaense.

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No Paraná, as regiões que devem ser mais impactadas pelos temporais incluem o Oeste, o Sudoeste, o Noroeste, o Centro-Sul e o Norte do estado. Nos estados vizinhos, o aviso abrange a área metropolitana de Porto Alegre, o Noroeste e o Nordeste gaúcho, além do Oeste, da Serra, do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo análises da Climatempo, a configuração meteorológica traz ainda o risco de formação de supercélulas, um tipo de sistema que pode resultar em tempestades extremas e, em situações mais isoladas, na formação de tornados ao longo da tarde e da noite.

Devido à severidade do fenômeno, o nível vermelho representa o grau máximo na escala de perigo do Inmet. As autoridades alertam para a alta probabilidade de danos estruturais em edificações, estragos generalizados em plantações, queda de árvores, alagamentos graves, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e no transporte rodoviário. Como principal medida de segurança, o instituto orienta que os moradores desliguem aparelhos elétricos das tomadas, protejam documentos pessoais em casos de enxurradas e busquem abrigos seguros durante as rajadas de vento. Em qualquer situação de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.



