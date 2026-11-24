Previsão indica chuva superior a 60 mm por hora, queda de granizo e alto risco de alagamentos, danos em edificações e cortes de energia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 287 municípios do Paraná sob alerta vermelho de tempestade, o nível mais grave da escala, que indica "grande perigo". O aviso, válido até as 23h59 desta terça-feira (24), abrange cidades das regiões norte, noroeste, oeste, central, sudoeste e sul, incluindo polos como Apucarana, Arapongas, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

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De acordo com o órgão federal, há previsão de chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou maiores que 100 milímetros acumulados no dia, além de rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo. Diante da severidade do cenário, o Inmet adverte para o grande risco de danos em edificações e plantações, quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O alerta máximo é divulgado apenas quatro dias após a confirmação da passagem de tornados em duas cidades paranaenses. Além da faixa em alerta vermelho, o Inmet mantém outros dois avisos de tempestade vigentes para todo o estado: o amarelo, que representa "perigo potencial", e o laranja, classificado como "perigo".

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor e a sensação de abafamento devem persistir pelo menos até quarta-feira (25). O meteorologista Leonardo Furlan explicou que, embora o sol possa aparecer em alguns momentos e favorecer o aquecimento, a nebulosidade e as chuvas serão o destaque no estado.

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Veja lista:

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Amaporã

Ampére

Anahy

Ângulo

Apucarana

Arapongas

Arapuã

Araruna

Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Barbosa Ferraz

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carambeí

Cascavel

Castro

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curiúva

Diamante D'Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Flor da Serra do Sul

Floresta

Flórida

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guamiranga

Guaporema

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaipulândia

Itambé

Itapejara d'Oeste

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaguapitã

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japurá

Jardim Alegre

Jataizinho

Jesuítas

Juranda

Jussara

Kaloré

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lidianópolis

Lindoeste

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Mariluz

Maringá

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Mato Rico

Mauá da Serra

Medianeira

Mercedes

Mirador

Missal

Moreira Sales

Munhoz de Melo

Nova Aliança do Ivaí

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmas

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranavaí

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Piraí do Sul

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Planalto

Ponta Grossa

Porto Barreiro

Porto Vitória

Pranchita

Presidente Castelo Branco

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre D'Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Ivaí

São Jorge d'Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sertanópolis

Sulina

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Roxa

Tibagi

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Ventania

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê



