Inmet emite alerta vermelho de onda de calor acima de 35ºC no PR

Em Londrina e Apucarana, as máximas também devem superar os 35°C

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para a onda de calor que atinge o Paraná e outros sete estados a partir deste sábado (26). O aviso abrange todo o território paranaense, que deve registrar temperaturas até 5°C acima da média histórica por pelo menos cinco dias consecutivos.

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Segundo o Inmet, o Paraná está entre os estados com alerta em toda a sua extensão, ao lado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O fenômeno deve se intensificar ao longo da próxima semana, com pico previsto entre segunda (28) e terça-feira (29). As máximas podem superar os 35°C em diversas regiões do estado, com destaque para o Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste.

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O instituto explica que uma onda de calor é caracterizada pela persistência, por no mínimo cinco dias consecutivos, de temperaturas pelo menos 5°C acima da média histórica das máximas para o período. Isso significa que, se uma região registra historicamente até 30°C nesta época do ano, a repetição de 35°C por cinco dias ou mais é considerada onda de calor.

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No Paraná, as regiões mais afetadas devem ser o Norte e o Noroeste, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C. Cidades como Paranavaí, Umuarama, Maringá e Foz do Iguaçu devem registrar as temperaturas mais elevadas. Em Londrina e Apucarana, as máximas também devem superar os 35°C. Já na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, as temperaturas serão mais amenas, mas ainda acima da média para o período.

A onda de calor também deve provocar noites quentes, com mínimas elevadas, o que dificulta o descanso da população. A baixa umidade relativa do ar, característica desse tipo de fenômeno, pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de incêndios florestais.

Cuidados durante o calor

Diante das altas temperaturas, o Inmet recomenda que a população adote medidas de proteção, como:

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Beber bastante água ao longo do dia;

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h;

Usar roupas leves e protetor solar;

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Evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes;

Manter ambientes ventilados e umidificados.

Autoridades de saúde alertam ainda para os riscos de insolação, desidratação e agravamento de doenças crônicas,

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Mais sete estados estão no alerta para onda de calor

Além do Paraná, o alerta vermelho do Inmet abrange Mato Grosso do Sul e São Paulo em toda a extensão. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso devem registrar o fenômeno na porção mais ao sul de seus territórios. Mesmo em estados como Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Espírito Santo, que não atingem os critérios técnicos para onda de calor, as temperaturas também serão elevadas.

A partir de quarta-feira (30), uma frente fria deve chegar ao Sul do país, reduzindo as temperaturas no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O calor deve se concentrar em áreas de Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.