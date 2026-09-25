Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
VAI ESQUENTAR

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor acima de 35ºC no PR

Em Londrina e Apucarana, as máximas também devem superar os 35°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor acima de 35ºC no PR
Autor Foto: TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para a onda de calor que atinge o Paraná e outros sete estados a partir deste sábado (26). O aviso abrange todo o território paranaense, que deve registrar temperaturas até 5°C acima da média histórica por pelo menos cinco dias consecutivos.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o Inmet, o Paraná está entre os estados com alerta em toda a sua extensão, ao lado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O fenômeno deve se intensificar ao longo da próxima semana, com pico previsto entre segunda (28) e terça-feira (29). As máximas podem superar os 35°C em diversas regiões do estado, com destaque para o Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O instituto explica que uma onda de calor é caracterizada pela persistência, por no mínimo cinco dias consecutivos, de temperaturas pelo menos 5°C acima da média histórica das máximas para o período. Isso significa que, se uma região registra historicamente até 30°C nesta época do ano, a repetição de 35°C por cinco dias ou mais é considerada onda de calor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Paraná, as regiões mais afetadas devem ser o Norte e o Noroeste, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C. Cidades como Paranavaí, Umuarama, Maringá e Foz do Iguaçu devem registrar as temperaturas mais elevadas. Em Londrina e Apucarana, as máximas também devem superar os 35°C. Já na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, as temperaturas serão mais amenas, mas ainda acima da média para o período.

A onda de calor também deve provocar noites quentes, com mínimas elevadas, o que dificulta o descanso da população. A baixa umidade relativa do ar, característica desse tipo de fenômeno, pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de incêndios florestais.

Cuidados durante o calor

Diante das altas temperaturas, o Inmet recomenda que a população adote medidas de proteção, como:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beber bastante água ao longo do dia;

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h;

Usar roupas leves e protetor solar;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes;

Manter ambientes ventilados e umidificados.

Autoridades de saúde alertam ainda para os riscos de insolação, desidratação e agravamento de doenças crônicas,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais sete estados estão no alerta para onda de calor

Além do Paraná, o alerta vermelho do Inmet abrange Mato Grosso do Sul e São Paulo em toda a extensão. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso devem registrar o fenômeno na porção mais ao sul de seus territórios. Mesmo em estados como Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Espírito Santo, que não atingem os critérios técnicos para onda de calor, as temperaturas também serão elevadas.

A partir de quarta-feira (30), uma frente fria deve chegar ao Sul do país, reduzindo as temperaturas no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O calor deve se concentrar em áreas de Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta calor clima INMET paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV