Inmet emite alerta verdadeiro de tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná
Aviso vale para 69 municípios; restante do estado também exige atenção da população, pois encontra-se sob alerta amarelo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (20) um alerta laranja de tempestade para 69 cidades das regiões central, leste e dos Campos Gerais do Paraná. Diferentemente de um aviso falso enviado pela Defesa Civil Nacional aos celulares, após uma invasão hacker, este comunicado é verdadeiro e alerta para o perigo de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e chuvas volumosas, que podem atingir a marca de 100 milímetros em um único dia.
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O restante do estado também exige atenção da população, pois encontra-se sob alerta amarelo. Nessas áreas, a previsão indica temporais de menor intensidade, com rajadas de vento chegando a 60 km/h e volume de precipitação de até 50 milímetros. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explicou que a instabilidade é causada por uma frente fria que deve se afastar em direção ao oceano até o fim da noite de sábado, encerrando o período de chuvas mais intensas.
Com a dissipação da nebulosidade, o domingo (21) — dia que marca o início oficial do inverno às 5h24 — terá predomínio de sol em todo o território paranaense. No entanto, uma massa de ar frio e seco impedirá a elevação dos termômetros, mantendo as temperaturas máximas na casa dos 20°C na maior parte das regiões, podendo ficar ligeiramente acima dessa marca apenas no noroeste.
O cenário de tempo firme, contudo, será breve. O Simepar já monitora a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira (22), que trará chuvas generalizadas para o estado. A partir de terça-feira (23), os paranaenses enfrentarão um declínio térmico acentuado, com previsão de recordes de frio para o ano e formação de geada entre quarta (24) e quinta-feira (25), afetando de maneira mais rigorosa os municípios da metade sul do Paraná.
Confira as cidades do Paraná que estão sob alerta laranja de tempestades:
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Antonina
- Antônio Olinto
- Araucária
- Balsa Nova
- Bituruna
- Bocaiúva do Sul
- Campina Grande do Sul
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Carambeí
- Castro
- Cerro Azul
- Colombo
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Cruz Machado
- Curitiba
- Doutor Ulysses
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- General Carneiro
- Guamiranga
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Imbituva
- Inácio Martins
- Ipiranga
- Irati
- Itaperuçu
- Ivaí
- Lapa
- Mallet
- Mandirituba
- Matinhos
- Morretes
- Palmas
- Palmeira
- Paranaguá
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Piên
- Pinhais
- Pinhão
- Piraí do Sul
- Piraquara
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Vitória
- Prudentópolis
- Quatro Barras
- Quitandinha
- Rebouças
- Rio Azul
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- São João do Triunfo
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Teixeira Soares
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Tunas do Paraná
- União da Vitória