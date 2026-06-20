Inmet emite alerta verdadeiro de tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (20) um alerta laranja de tempestade para 69 cidades das regiões central, leste e dos Campos Gerais do Paraná. Diferentemente de um aviso falso enviado pela Defesa Civil Nacional aos celulares, após uma invasão hacker, este comunicado é verdadeiro e alerta para o perigo de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e chuvas volumosas, que podem atingir a marca de 100 milímetros em um único dia.

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O restante do estado também exige atenção da população, pois encontra-se sob alerta amarelo. Nessas áreas, a previsão indica temporais de menor intensidade, com rajadas de vento chegando a 60 km/h e volume de precipitação de até 50 milímetros. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explicou que a instabilidade é causada por uma frente fria que deve se afastar em direção ao oceano até o fim da noite de sábado, encerrando o período de chuvas mais intensas.

Com a dissipação da nebulosidade, o domingo (21) — dia que marca o início oficial do inverno às 5h24 — terá predomínio de sol em todo o território paranaense. No entanto, uma massa de ar frio e seco impedirá a elevação dos termômetros, mantendo as temperaturas máximas na casa dos 20°C na maior parte das regiões, podendo ficar ligeiramente acima dessa marca apenas no noroeste.

O cenário de tempo firme, contudo, será breve. O Simepar já monitora a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira (22), que trará chuvas generalizadas para o estado. A partir de terça-feira (23), os paranaenses enfrentarão um declínio térmico acentuado, com previsão de recordes de frio para o ano e formação de geada entre quarta (24) e quinta-feira (25), afetando de maneira mais rigorosa os municípios da metade sul do Paraná.

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Confira as cidades do Paraná que estão sob alerta laranja de tempestades:

Adrianópolis Agudos do Sul Almirante Tamandaré Antonina Antônio Olinto Araucária Balsa Nova Bituruna Bocaiúva do Sul Campina Grande do Sul Campo do Tenente Campo Largo Campo Magro Carambeí Castro Cerro Azul Colombo Contenda Coronel Domingos Soares Cruz Machado Curitiba Doutor Ulysses Fazenda Rio Grande Fernandes Pinheiro General Carneiro Guamiranga Guarapuava Guaraqueçaba Guaratuba Imbituva Inácio Martins Ipiranga Irati Itaperuçu Ivaí Lapa Mallet Mandirituba Matinhos Morretes Palmas Palmeira Paranaguá Paula Freitas Paulo Frontin Piên Pinhais Pinhão Piraí do Sul Piraquara Ponta Grossa Pontal do Paraná Porto Amazonas Porto Vitória Prudentópolis Quatro Barras Quitandinha Rebouças Rio Azul Rio Branco do Sul Rio Negro São João do Triunfo São José dos Pinhais São Mateus do Sul Teixeira Soares Tibagi Tijucas do Sul Tunas do Paraná União da Vitória







