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PREVISÃO

Inmet emite alerta verdadeiro de tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná

Aviso vale para 69 municípios; restante do estado também exige atenção da população, pois encontra-se sob alerta amarelo

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 13:21:43 Editado em 20.06.2026, 13:21:36
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Inmet emite alerta verdadeiro de tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná
Autor Primeiro dia do inverno deve ter tempo firme, porém frio, em Apucarana - Foto: Adriana Savicki/TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (20) um alerta laranja de tempestade para 69 cidades das regiões central, leste e dos Campos Gerais do Paraná. Diferentemente de um aviso falso enviado pela Defesa Civil Nacional aos celulares, após uma invasão hacker, este comunicado é verdadeiro e alerta para o perigo de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e chuvas volumosas, que podem atingir a marca de 100 milímetros em um único dia.

- LEIA MAIS: Governo confirma 10 alertas falsos na plataforma da Defesa Civil após invasão hacker

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O restante do estado também exige atenção da população, pois encontra-se sob alerta amarelo. Nessas áreas, a previsão indica temporais de menor intensidade, com rajadas de vento chegando a 60 km/h e volume de precipitação de até 50 milímetros. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explicou que a instabilidade é causada por uma frente fria que deve se afastar em direção ao oceano até o fim da noite de sábado, encerrando o período de chuvas mais intensas.

Com a dissipação da nebulosidade, o domingo (21) — dia que marca o início oficial do inverno às 5h24 — terá predomínio de sol em todo o território paranaense. No entanto, uma massa de ar frio e seco impedirá a elevação dos termômetros, mantendo as temperaturas máximas na casa dos 20°C na maior parte das regiões, podendo ficar ligeiramente acima dessa marca apenas no noroeste.

O cenário de tempo firme, contudo, será breve. O Simepar já monitora a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira (22), que trará chuvas generalizadas para o estado. A partir de terça-feira (23), os paranaenses enfrentarão um declínio térmico acentuado, com previsão de recordes de frio para o ano e formação de geada entre quarta (24) e quinta-feira (25), afetando de maneira mais rigorosa os municípios da metade sul do Paraná.

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Confira as cidades do Paraná que estão sob alerta laranja de tempestades:

  1. Adrianópolis
  2. Agudos do Sul
  3. Almirante Tamandaré
  4. Antonina
  5. Antônio Olinto
  6. Araucária
  7. Balsa Nova
  8. Bituruna
  9. Bocaiúva do Sul
  10. Campina Grande do Sul
  11. Campo do Tenente
  12. Campo Largo
  13. Campo Magro
  14. Carambeí
  15. Castro
  16. Cerro Azul
  17. Colombo
  18. Contenda
  19. Coronel Domingos Soares
  20. Cruz Machado
  21. Curitiba
  22. Doutor Ulysses
  23. Fazenda Rio Grande
  24. Fernandes Pinheiro
  25. General Carneiro
  26. Guamiranga
  27. Guarapuava
  28. Guaraqueçaba
  29. Guaratuba
  30. Imbituva
  31. Inácio Martins
  32. Ipiranga
  33. Irati
  34. Itaperuçu
  35. Ivaí
  36. Lapa
  37. Mallet
  38. Mandirituba
  39. Matinhos
  40. Morretes
  41. Palmas
  42. Palmeira
  43. Paranaguá
  44. Paula Freitas
  45. Paulo Frontin
  46. Piên
  47. Pinhais
  48. Pinhão
  49. Piraí do Sul
  50. Piraquara
  51. Ponta Grossa
  52. Pontal do Paraná
  53. Porto Amazonas
  54. Porto Vitória
  55. Prudentópolis
  56. Quatro Barras
  57. Quitandinha
  58. Rebouças
  59. Rio Azul
  60. Rio Branco do Sul
  61. Rio Negro
  62. São João do Triunfo
  63. São José dos Pinhais
  64. São Mateus do Sul
  65. Teixeira Soares
  66. Tibagi
  67. Tijucas do Sul
  68. Tunas do Paraná
  69. União da Vitória



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alerta meteorológico chuvas intensas Frente fria inverno 2023 Simepar tempestade no Paraná
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