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PREVISÃO

Inmet emite alerta laranja de tempestade com ventos de até 100 km/h para cidades do PR

Aviso meteorológico com validade para este domingo aponta risco de corte de energia, alagamentos e danos estruturais no estado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 16:52:08 Editado em 28.06.2026, 16:52:02
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Inmet emite alerta laranja de tempestade com ventos de até 100 km/h para cidades do PR
Autor Apucarana não está incluída na lista do INMET - Foto: Adriana Savicki/TNONLINE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (28) um alerta laranja de tempestade que coloca em situação de perigo 36 cidades das regiões Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do Paraná. O aviso meteorológico, com validade até o final do dia, prevê um acumulado de chuvas que pode chegar a 100 milímetros, acompanhado de rajadas de vento intensas de até 100 km/h e eventual queda de granizo.

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Devido à severidade das condições climáticas, as autoridades meteorológicas alertam para o risco iminente de cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações nas áreas afetadas pelo temporal. A classificação laranja indica um grau de severidade que exige atenção redobrada dos moradores.

Para garantir a segurança da população, os órgãos de proteção e o próprio Inmet orientam que as pessoas evitem estacionar veículos perto de placas de propaganda ou torres de transmissão, devido ao risco de quedas causadas pelas ventanias. Também é fortemente recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada elétrica durante a incidência de raios. Em caso de dúvidas, ocorrências ou situações de emergência, os cidadãos devem entrar em contato imediato com a Defesa Civil pelo telefone 199, ou acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.


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