Inmet emite alerta de tempestades para mais de 200 cidades do PR
Avisos meteorológicos indicam precipitações de até 50 milímetros por dia avançando do sul para o norte do estado; veja a situação de Apucarana
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda-feira (8) e terça-feira (9), abrangendo até 203 municípios. Os avisos meteorológicos destacam o perigo potencial de queda de granizo, ventos que podem atingir a marca de 60 km/h e um volume de chuva de até 50 milímetros por dia. O primeiro alerta, referente à segunda-feira, engloba 166 cidades, número que é ampliado para 203 no dia seguinte, afetando uma vasta parcela do território paranaense.
-LEIA MAIS: PR registra 112 acidentes e cinco mortes durante feriado prolongado de Corpus Christi
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão indica que os temporais devem ter início na região sul do estado e se deslocar gradativamente em direção ao norte, concentrando-se com maior intensidade na região central e na metade oeste. Ao longo da segunda-feira, a faixa sul já deve registrar chuvas isoladas. Em contrapartida, na metade norte do estado, as temperaturas permanecem mais elevadas durante o início da semana, podendo registrar máximas de até 27°C, cenário que antecede a chegada das precipitações.
Apucarana não foi incluído no alerta. No entanto, o município terá chuvas volumosas entre quarta (10) e sexta-feira (12), com precipitações que podem variar entre 16.8 mm e 35.6 mm, segundo o Simepar.
A partir de quarta-feira (10), a instabilidade atmosférica ganha ainda mais força em todo o estado devido ao retorno do calor e da umidade. Essa combinação eleva significativamente o risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e temporais isolados, com acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros, especialmente na faixa central paranaense. O quadro meteorológico deve se agravar entre quinta-feira (11) e sexta-feira (12), impulsionado pela formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica na altura do Rio Grande do Sul, o que manterá o alerta para chuvas volumosas em diversas regiões.
Paralelamente à chegada das chuvas, o Paraná já registra uma queda acentuada nas temperaturas. No domingo (7), os termômetros chegaram a marcar 4,8ºC em Guarapuava, na região central, enquanto na madrugada desta segunda-feira (8), o município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, registrou a mínima do estado com 4,5ºC. Apesar dos índices abaixo da marca dos 5ºC, os meteorologistas do Simepar esclarecem que a atual condição de instabilidade atmosférica e o excesso de nebulosidade impedem a formação de geadas nas áreas agrícolas e urbanas afetadas pelo frio.
Alerta de tempestades no Paraná
Segunda-feira, 8 de junho
- Agudos do Sul
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Antônio Olinto
- Araucária
- Assis Chateaubriand
- Balsa Nova
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Curitiba
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioxim
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Imbituva
- Inácio Martins
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Jesuítas
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Marechal Cândido Rondon
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Matinhos
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Morretes
- Nova Aurora
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhais
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Piraquara
- Planalto
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Quitandinha
- Ramilândia
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Terra Roxa
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tupãssi
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê
Terça-feira, 9 de junho
- Agudos do Sul
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Antônio Olinto
- Araruna
- Araucária
- Assis Chateaubriand
- Balsa Nova
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Mourão
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibema
- Icaraíma
- Iguatu
- Imbituva
- Inácio Martins
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Ivaí
- Ivaté
- Janiópolis
- Jesuítas
- Juranda
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Luiziana
- Mallet
- Mamborê
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quitandinha
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Roncador
- Rondon
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Helena
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Terra Roxa
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê