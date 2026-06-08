Inmet emite alerta de tempestades para mais de 200 cidades do PR

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda-feira (8) e terça-feira (9), abrangendo até 203 municípios. Os avisos meteorológicos destacam o perigo potencial de queda de granizo, ventos que podem atingir a marca de 60 km/h e um volume de chuva de até 50 milímetros por dia. O primeiro alerta, referente à segunda-feira, engloba 166 cidades, número que é ampliado para 203 no dia seguinte, afetando uma vasta parcela do território paranaense.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão indica que os temporais devem ter início na região sul do estado e se deslocar gradativamente em direção ao norte, concentrando-se com maior intensidade na região central e na metade oeste. Ao longo da segunda-feira, a faixa sul já deve registrar chuvas isoladas. Em contrapartida, na metade norte do estado, as temperaturas permanecem mais elevadas durante o início da semana, podendo registrar máximas de até 27°C, cenário que antecede a chegada das precipitações.

Apucarana não foi incluído no alerta. No entanto, o município terá chuvas volumosas entre quarta (10) e sexta-feira (12), com precipitações que podem variar entre 16.8 mm e 35.6 mm, segundo o Simepar.

A partir de quarta-feira (10), a instabilidade atmosférica ganha ainda mais força em todo o estado devido ao retorno do calor e da umidade. Essa combinação eleva significativamente o risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e temporais isolados, com acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros, especialmente na faixa central paranaense. O quadro meteorológico deve se agravar entre quinta-feira (11) e sexta-feira (12), impulsionado pela formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica na altura do Rio Grande do Sul, o que manterá o alerta para chuvas volumosas em diversas regiões.

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Paralelamente à chegada das chuvas, o Paraná já registra uma queda acentuada nas temperaturas. No domingo (7), os termômetros chegaram a marcar 4,8ºC em Guarapuava, na região central, enquanto na madrugada desta segunda-feira (8), o município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, registrou a mínima do estado com 4,5ºC. Apesar dos índices abaixo da marca dos 5ºC, os meteorologistas do Simepar esclarecem que a atual condição de instabilidade atmosférica e o excesso de nebulosidade impedem a formação de geadas nas áreas agrícolas e urbanas afetadas pelo frio.

Alerta de tempestades no Paraná

Segunda-feira, 8 de junho

Agudos do Sul Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Ampére Anahy Antônio Olinto Araucária Assis Chateaubriand Balsa Nova Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina do Simão Campo Bonito Campo do Tenente Campo Largo Campo Magro Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Contenda Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruz Machado Curitiba Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Fazenda Rio Grande Fernandes Pinheiro Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Goioxim Guaíra Guaraniaçu Guarapuava Guaratuba Honório Serpa Ibema Iguatu Imbituva Inácio Martins Iporã Iracema do Oeste Irati Itaipulândia Itapejara d'Oeste Jesuítas Lapa Laranjal Laranjeiras do Sul Lindoeste Mallet Mandirituba Manfrinópolis Mangueirinha Marechal Cândido Rondon Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Matelândia Matinhos Medianeira Mercedes Missal Morretes Nova Aurora Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Ouro Verde do Oeste Palmas Palmeira Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Pérola Pérola d'Oeste Piên Pinhais Pinhal de São Bento Pinhão Piraquara Planalto Ponta Grossa Pontal do Paraná Porto Amazonas Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Prudentópolis Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Quitandinha Ramilândia Realeza Rebouças Renascença Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bonito do Iguaçu Rio Negro Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São João do Triunfo São Jorge d'Oeste São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São José dos Pinhais São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Teixeira Soares Terra Roxa Tijucas do Sul Toledo Três Barras do Paraná Tupãssi União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Terça-feira, 9 de junho

Agudos do Sul Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Ampére Anahy Antônio Olinto Araruna Araucária Assis Chateaubriand Balsa Nova Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo do Tenente Campo Mourão Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Contenda Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruz Machado Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Enéas Marques Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Fernandes Pinheiro Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Goioerê Goioxim Guaíra Guamiranga Guaraniaçu Guarapuava Guaratuba Honório Serpa Ibema Icaraíma Iguatu Imbituva Inácio Martins Iporã Iracema do Oeste Irati Iretama Itaipulândia Itapejara d'Oeste Ivaí Ivaté Janiópolis Jesuítas Juranda Lapa Laranjal Laranjeiras do Sul Lindoeste Luiziana Mallet Mamborê Mandirituba Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Matelândia Mato Rico Medianeira Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Nova Tebas Ouro Verde do Oeste Palmas Palmeira Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Perobal Pérola Pérola d'Oeste Piên Pinhal de São Bento Pinhão Pitanga Planalto Porto Amazonas Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quitandinha Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bonito do Iguaçu Rio Negro Roncador Rondon Salgado Filho Salto do Lontra Santa Cruz de Monte Castelo Santa Helena Santa Isabel do Ivaí Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São João do Triunfo São Jorge d'Oeste São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São José dos Pinhais São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Tapejara Tapira Teixeira Soares Terra Roxa Tijucas do Sul Toledo Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê



