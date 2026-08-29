Inmet emite alerta de tempestade para mais de 300 municípios do Paraná; veja quais
Apucarana, Arapongas e outras cidades da região estão na rota de instabilidade que deve provocar pancadas de chuva e rajadas de vento
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiram um alerta sobre o risco de tempestades que deve atingir 341 cidades paranaenses até segunda-feira (31). Apucarana, Arapongas e região estão sob o aviso de pancadas de chuva, trovoadas e ventos fortes ao longo dos próximos dias. Apenas o extremo nordeste do estado e as cidades que fazem divisa com São Paulo ficaram de fora do monitoramento.
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A mudança no tempo é provocada pelo avanço de um sistema frontal pelo Sul do Brasil, somado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Segundo os meteorologistas, essa configuração atrai calor e umidade, criando o ambiente perfeito para a formação de nuvens carregadas e desenvolvimento de temporais. Apesar do alerta para chuvas, que devem ocorrer principalmente a partir do período da tarde, as temperaturas seguem bastante elevadas em todo o estado. Na faixa norte e nos vales, os termômetros ultrapassam facilmente a marca dos 30°C.
A dinâmica climática prevê ainda rajadas de vento que podem superar os 50 quilômetros por hora, exigindo atenção da população. O Inmet detalha que o mapa de risco climático está dividido em duas categorias no Paraná. O sul e o sudoeste concentram a maior probabilidade de eventos severos e estão sob o alerta laranja, que indica perigo. Já as demais áreas afetadas, o que engloba as regiões norte, noroeste e os municípios do Vale do Ivaí, enquadram-se no alerta amarelo, que sinaliza perigo potencial para chuvas mais isoladas e pontuais, mantendo o tempo instável até o início da próxima semana.
Cidades sob Alerta Amarelo entre sábado (29) e segunda-feira (31) (perigo potencial de tempestade)
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Amaporã
- Ampére
- Anahy
- Ângulo
- Antonina
- Antônio Olinto
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Araucária
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Balsa Nova
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bocaiúva do Sul
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Carambeí
- Cascavel
- Castro
- Catanduvas
- Cerro Azul
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Colombo
- Congonhinhas
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curitiba
- Curiúva
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Doutor Ulysses
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fazenda Rio Grande
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Figueira
- Floraí
- Flor da Serra do Sul
- Floresta
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guamiranga
- Guaporema
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibaiti
- Ibema
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejara d'Oeste
- Itaperuçu
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Mallet
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Matinhos
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Missal
- Moreira Sales
- Morretes
- Munhoz de Melo
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranaguá
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhais
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Piraí do Sul
- Piraquara
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Porto Vitória
- Pranchita
- Presidente Castelo Branco
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Barras
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Antônio do Sudoeste
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São José dos Pinhais
- São Manoel do Paraná
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Saudade do Iguaçu
- Sengés
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tunas do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Uniflor
- Ventania
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê