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PREVISÃO

Inmet emite alerta de tempestade para mais de 300 municípios do Paraná; veja quais

Apucarana, Arapongas e outras cidades da região estão na rota de instabilidade que deve provocar pancadas de chuva e rajadas de vento

Escrito por Da Redação
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Inmet emite alerta de tempestade para mais de 300 municípios do Paraná; veja quais
Autor Apucarana, no norte do Paraná, está recebeu alerta amarelo de tempestades - Foto: Adriana Savicki/TNONLINE/ARQUIVO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiram um alerta sobre o risco de tempestades que deve atingir 341 cidades paranaenses até segunda-feira (31). Apucarana, Arapongas e região estão sob o aviso de pancadas de chuva, trovoadas e ventos fortes ao longo dos próximos dias. Apenas o extremo nordeste do estado e as cidades que fazem divisa com São Paulo ficaram de fora do monitoramento.

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A mudança no tempo é provocada pelo avanço de um sistema frontal pelo Sul do Brasil, somado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Segundo os meteorologistas, essa configuração atrai calor e umidade, criando o ambiente perfeito para a formação de nuvens carregadas e desenvolvimento de temporais. Apesar do alerta para chuvas, que devem ocorrer principalmente a partir do período da tarde, as temperaturas seguem bastante elevadas em todo o estado. Na faixa norte e nos vales, os termômetros ultrapassam facilmente a marca dos 30°C.

A dinâmica climática prevê ainda rajadas de vento que podem superar os 50 quilômetros por hora, exigindo atenção da população. O Inmet detalha que o mapa de risco climático está dividido em duas categorias no Paraná. O sul e o sudoeste concentram a maior probabilidade de eventos severos e estão sob o alerta laranja, que indica perigo. Já as demais áreas afetadas, o que engloba as regiões norte, noroeste e os municípios do Vale do Ivaí, enquadram-se no alerta amarelo, que sinaliza perigo potencial para chuvas mais isoladas e pontuais, mantendo o tempo instável até o início da próxima semana.

Cidades sob Alerta Amarelo entre sábado (29) e segunda-feira (31) (perigo potencial de tempestade)

  1. Adrianópolis
  2. Agudos do Sul
  3. Almirante Tamandaré
  4. Altamira do Paraná
  5. Altônia
  6. Alto Paraíso
  7. Alto Paraná
  8. Alto Piquiri
  9. Amaporã
  10. Ampére
  11. Anahy
  12. Ângulo
  13. Antonina
  14. Antônio Olinto
  15. Apucarana
  16. Arapongas
  17. Arapoti
  18. Arapuã
  19. Araruna
  20. Araucária
  21. Ariranha do Ivaí
  22. Assaí
  23. Assis Chateaubriand
  24. Astorga
  25. Atalaia
  26. Balsa Nova
  27. Barbosa Ferraz
  28. Barracão
  29. Bela Vista da Caroba
  30. Bituruna
  31. Boa Esperança
  32. Boa Esperança do Iguaçu
  33. Boa Ventura de São Roque
  34. Boa Vista da Aparecida
  35. Bocaiúva do Sul
  36. Bom Jesus do Sul
  37. Bom Sucesso
  38. Bom Sucesso do Sul
  39. Borrazópolis
  40. Braganey
  41. Brasilândia do Sul
  42. Cafelândia
  43. Cafezal do Sul
  44. Califórnia
  45. Cambé
  46. Cambira
  47. Campina da Lagoa
  48. Campina do Simão
  49. Campina Grande do Sul
  50. Campo Bonito
  51. Campo do Tenente
  52. Campo Largo
  53. Campo Magro
  54. Campo Mourão
  55. Cândido de Abreu
  56. Candói
  57. Cantagalo
  58. Capanema
  59. Capitão Leônidas Marques
  60. Carambeí
  61. Cascavel
  62. Castro
  63. Catanduvas
  64. Cerro Azul
  65. Céu Azul
  66. Chopinzinho
  67. Cianorte
  68. Cidade Gaúcha
  69. Clevelândia
  70. Colombo
  71. Congonhinhas
  72. Contenda
  73. Corbélia
  74. Coronel Domingos Soares
  75. Coronel Vivida
  76. Corumbataí do Sul
  77. Cruzeiro do Iguaçu
  78. Cruzeiro do Oeste
  79. Cruzeiro do Sul
  80. Cruz Machado
  81. Cruzmaltina
  82. Curitiba
  83. Curiúva
  84. Diamante D'Oeste
  85. Diamante do Norte
  86. Diamante do Sul
  87. Dois Vizinhos
  88. Douradina
  89. Doutor Camargo
  90. Doutor Ulysses
  91. Enéas Marques
  92. Engenheiro Beltrão
  93. Entre Rios do Oeste
  94. Esperança Nova
  95. Espigão Alto do Iguaçu
  96. Farol
  97. Faxinal
  98. Fazenda Rio Grande
  99. Fênix
  100. Fernandes Pinheiro
  101. Figueira
  102. Floraí
  103. Flor da Serra do Sul
  104. Floresta
  105. Flórida
  106. Formosa do Oeste
  107. Foz do Iguaçu
  108. Foz do Jordão
  109. Francisco Alves
  110. Francisco Beltrão
  111. General Carneiro
  112. Godoy Moreira
  113. Goioerê
  114. Goioxim
  115. Grandes Rios
  116. Guaíra
  117. Guairaçá
  118. Guamiranga
  119. Guaporema
  120. Guaraniaçu
  121. Guarapuava
  122. Guaraqueçaba
  123. Guaratuba
  124. Honório Serpa
  125. Ibaiti
  126. Ibema
  127. Icaraíma
  128. Iguaraçu
  129. Iguatu
  130. Imbaú
  131. Imbituva
  132. Inácio Martins
  133. Indianópolis
  134. Ipiranga
  135. Iporã
  136. Iracema do Oeste
  137. Irati
  138. Iretama
  139. Itaipulândia
  140. Itambé
  141. Itapejara d'Oeste
  142. Itaperuçu
  143. Itaúna do Sul
  144. Ivaí
  145. Ivaiporã
  146. Ivaté
  147. Ivatuba
  148. Jaguapitã
  149. Jaguariaíva
  150. Jandaia do Sul
  151. Janiópolis
  152. Japurá
  153. Jardim Alegre
  154. Jesuítas
  155. Juranda
  156. Jussara
  157. Kaloré
  158. Lapa
  159. Laranjal
  160. Laranjeiras do Sul
  161. Lidianópolis
  162. Lindoeste
  163. Loanda
  164. Lobato
  165. Londrina
  166. Luiziana
  167. Lunardelli
  168. Mallet
  169. Mamborê
  170. Mandaguaçu
  171. Mandaguari
  172. Mandirituba
  173. Manfrinópolis
  174. Mangueirinha
  175. Manoel Ribas
  176. Marechal Cândido Rondon
  177. Maria Helena
  178. Marialva
  179. Marilândia do Sul
  180. Marilena
  181. Mariluz
  182. Maringá
  183. Mariópolis
  184. Maripá
  185. Marmeleiro
  186. Marquinho
  187. Marumbi
  188. Matelândia
  189. Matinhos
  190. Mato Rico
  191. Mauá da Serra
  192. Medianeira
  193. Mercedes
  194. Mirador
  195. Missal
  196. Moreira Sales
  197. Morretes
  198. Munhoz de Melo
  199. Nova Aliança do Ivaí
  200. Nova Aurora
  201. Nova Cantu
  202. Nova Esperança
  203. Nova Esperança do Sudoeste
  204. Nova Laranjeiras
  205. Nova Londrina
  206. Nova Olímpia
  207. Nova Prata do Iguaçu
  208. Nova Santa Bárbara
  209. Nova Santa Rosa
  210. Nova Tebas
  211. Novo Itacolomi
  212. Ortigueira
  213. Ourizona
  214. Ouro Verde do Oeste
  215. Paiçandu
  216. Palmas
  217. Palmeira
  218. Palmital
  219. Palotina
  220. Paraíso do Norte
  221. Paranacity
  222. Paranaguá
  223. Paranavaí
  224. Pato Bragado
  225. Pato Branco
  226. Paula Freitas
  227. Paulo Frontin
  228. Peabiru
  229. Perobal
  230. Pérola
  231. Pérola d'Oeste
  232. Piên
  233. Pinhais
  234. Pinhal de São Bento
  235. Pinhão
  236. Piraí do Sul
  237. Piraquara
  238. Pitanga
  239. Pitangueiras
  240. Planaltina do Paraná
  241. Planalto
  242. Ponta Grossa
  243. Pontal do Paraná
  244. Porto Amazonas
  245. Porto Barreiro
  246. Porto Rico
  247. Porto Vitória
  248. Pranchita
  249. Presidente Castelo Branco
  250. Prudentópolis
  251. Quarto Centenário
  252. Quatro Barras
  253. Quatro Pontes
  254. Quedas do Iguaçu
  255. Querência do Norte
  256. Quinta do Sol
  257. Quitandinha
  258. Ramilândia
  259. Rancho Alegre D'Oeste
  260. Realeza
  261. Rebouças
  262. Renascença
  263. Reserva
  264. Reserva do Iguaçu
  265. Rio Azul
  266. Rio Bom
  267. Rio Bonito do Iguaçu
  268. Rio Branco do Ivaí
  269. Rio Branco do Sul
  270. Rio Negro
  271. Rolândia
  272. Roncador
  273. Rondon
  274. Rosário do Ivaí
  275. Sabáudia
  276. Salgado Filho
  277. Salto do Lontra
  278. Santa Cecília do Pavão
  279. Santa Cruz de Monte Castelo
  280. Santa Fé
  281. Santa Helena
  282. Santa Isabel do Ivaí
  283. Santa Izabel do Oeste
  284. Santa Lúcia
  285. Santa Maria do Oeste
  286. Santa Mônica
  287. Santa Tereza do Oeste
  288. Santa Terezinha de Itaipu
  289. Santo Antônio do Paraíso
  290. Santo Antônio do Sudoeste
  291. São Carlos do Ivaí
  292. São Jerônimo da Serra
  293. São João
  294. São João do Caiuá
  295. São João do Ivaí
  296. São João do Triunfo
  297. São Jorge d'Oeste
  298. São Jorge do Ivaí
  299. São Jorge do Patrocínio
  300. São José das Palmeiras
  301. São José dos Pinhais
  302. São Manoel do Paraná
  303. São Mateus do Sul
  304. São Miguel do Iguaçu
  305. São Pedro do Iguaçu
  306. São Pedro do Ivaí
  307. São Pedro do Paraná
  308. São Tomé
  309. Sapopema
  310. Sarandi
  311. Saudade do Iguaçu
  312. Sengés
  313. Serranópolis do Iguaçu
  314. Sulina
  315. Tamarana
  316. Tamboara
  317. Tapejara
  318. Tapira
  319. Teixeira Soares
  320. Telêmaco Borba
  321. Terra Boa
  322. Terra Rica
  323. Terra Roxa
  324. Tibagi
  325. Tijucas do Sul
  326. Toledo
  327. Três Barras do Paraná
  328. Tunas do Paraná
  329. Tuneiras do Oeste
  330. Tupãssi
  331. Turvo
  332. Ubiratã
  333. Umuarama
  334. União da Vitória
  335. Uniflor
  336. Ventania
  337. Vera Cruz do Oeste
  338. Verê
  339. Virmond
  340. Vitorino
  341. Xambrê


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