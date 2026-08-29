Inmet emite alerta de tempestade para mais de 300 municípios do Paraná; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiram um alerta sobre o risco de tempestades que deve atingir 341 cidades paranaenses até segunda-feira (31). Apucarana, Arapongas e região estão sob o aviso de pancadas de chuva, trovoadas e ventos fortes ao longo dos próximos dias. Apenas o extremo nordeste do estado e as cidades que fazem divisa com São Paulo ficaram de fora do monitoramento.

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A mudança no tempo é provocada pelo avanço de um sistema frontal pelo Sul do Brasil, somado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Segundo os meteorologistas, essa configuração atrai calor e umidade, criando o ambiente perfeito para a formação de nuvens carregadas e desenvolvimento de temporais. Apesar do alerta para chuvas, que devem ocorrer principalmente a partir do período da tarde, as temperaturas seguem bastante elevadas em todo o estado. Na faixa norte e nos vales, os termômetros ultrapassam facilmente a marca dos 30°C.

A dinâmica climática prevê ainda rajadas de vento que podem superar os 50 quilômetros por hora, exigindo atenção da população. O Inmet detalha que o mapa de risco climático está dividido em duas categorias no Paraná. O sul e o sudoeste concentram a maior probabilidade de eventos severos e estão sob o alerta laranja, que indica perigo. Já as demais áreas afetadas, o que engloba as regiões norte, noroeste e os municípios do Vale do Ivaí, enquadram-se no alerta amarelo, que sinaliza perigo potencial para chuvas mais isoladas e pontuais, mantendo o tempo instável até o início da próxima semana.





Cidades sob Alerta Amarelo entre sábado (29) e segunda-feira (31) (perigo potencial de tempestade)

Adrianópolis Agudos do Sul Almirante Tamandaré Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Amaporã Ampére Anahy Ângulo Antonina Antônio Olinto Apucarana Arapongas Arapoti Arapuã Araruna Araucária Ariranha do Ivaí Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Balsa Nova Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bocaiúva do Sul Bom Jesus do Sul Bom Sucesso Bom Sucesso do Sul Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambé Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campina Grande do Sul Campo Bonito Campo do Tenente Campo Largo Campo Magro Campo Mourão Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Carambeí Cascavel Castro Catanduvas Cerro Azul Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Colombo Congonhinhas Contenda Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruz Machado Cruzmaltina Curitiba Curiúva Diamante D'Oeste Diamante do Norte Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Doutor Camargo Doutor Ulysses Enéas Marques Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fazenda Rio Grande Fênix Fernandes Pinheiro Figueira Floraí Flor da Serra do Sul Floresta Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guairaçá Guamiranga Guaporema Guaraniaçu Guarapuava Guaraqueçaba Guaratuba Honório Serpa Ibaiti Ibema Icaraíma Iguaraçu Iguatu Imbaú Imbituva Inácio Martins Indianópolis Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Irati Iretama Itaipulândia Itambé Itapejara d'Oeste Itaperuçu Itaúna do Sul Ivaí Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jaguapitã Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japurá Jardim Alegre Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Lapa Laranjal Laranjeiras do Sul Lidianópolis Lindoeste Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Mallet Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Mandirituba Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Marumbi Matelândia Matinhos Mato Rico Mauá da Serra Medianeira Mercedes Mirador Missal Moreira Sales Morretes Munhoz de Melo Nova Aliança do Ivaí Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Londrina Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Bárbara Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmas Palmeira Palmital Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranaguá Paranavaí Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Perobal Pérola Pérola d'Oeste Piên Pinhais Pinhal de São Bento Pinhão Piraí do Sul Piraquara Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Planalto Ponta Grossa Pontal do Paraná Porto Amazonas Porto Barreiro Porto Rico Porto Vitória Pranchita Presidente Castelo Branco Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Barras Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Quitandinha Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bom Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rio Branco do Sul Rio Negro Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salgado Filho Salto do Lontra Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Isabel do Ivaí Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Mônica Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Paraíso Santo Antônio do Sudoeste São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João São João do Caiuá São João do Ivaí São João do Triunfo São Jorge d'Oeste São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São José dos Pinhais São Manoel do Paraná São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Tomé Sapopema Sarandi Saudade do Iguaçu Sengés Serranópolis do Iguaçu Sulina Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Teixeira Soares Telêmaco Borba Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Tibagi Tijucas do Sul Toledo Três Barras do Paraná Tunas do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama União da Vitória Uniflor Ventania Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê



