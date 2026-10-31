Inmet emite alerta de tempestade para Apucarana e mais 211 cidades do PR

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades que atinge 212 cidades do Paraná neste domingo (1º). O aviso, válido desde a meia-noite de sabado (31) até as 23h59 de domingo (1º), concentra-se principalmente nos municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado. Apucarana e Arapongas estão incluídos na área de cobertura do boletim meteorológico.

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A previsão para essas regiões aponta para o risco de chuvas intensas, que podem acumular até 30 milímetros em apenas uma hora ou chegar à marca de 50 milímetros ao longo de todo o dia. Além do alto volume de precipitação, o alerta do Inmet adverte para a possibilidade de rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h e queda de granizo, exigindo atenção redobrada dos moradores para eventuais transtornos estruturais ou no trânsito.

Segundo a Climatempo, a mudança brusca nas condições climáticas do estado é provocada pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica localizado sobre o Paraguai. Esse fenômeno meteorológico atua em conjunto com o fortalecimento de correntes de ar em baixos níveis, o que acaba transportando uma grande quantidade de calor e umidade para o território paranaense, criando assim o ambiente ideal para a formação das áreas de instabilidade e dos temporais.

Veja a lista:

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Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Alvorada do Sul Amaporã Anahy Andirá Ângulo Apucarana Arapongas Araruna Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Barbosa Ferraz Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Bom Sucesso Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafeara Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambé Cambira Campina da Lagoa Campo Bonito Campo Mourão Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Centenário do Sul Céu Azul Cianorte Cidade Gaúcha Colorado Corbélia Cornélio Procópio Corumbataí do Sul Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruzmaltina Diamante D'Oeste Diamante do Norte Douradina Doutor Camargo Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Farol Faxinal Fênix Floraí Floresta Florestópolis Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Francisco Alves Godoy Moreira Goioerê Guaíra Guairaçá Guaporema Guaraci Guaraniaçu Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Iguatu Inajá Indianópolis Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaguajé Itaipulândia Itambaracá Itambé Itaúna do Sul Ivaté Ivatuba Jaguapitã Jandaia do Sul Janiópolis Japurá Jardim Alegre Jardim Olinda Jataizinho Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Leópolis Lidianópolis Lindoeste Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Lupionópolis Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Maripá Marumbi Matelândia Medianeira Mercedes Mirador Miraselva Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Londrina Nova Olímpia Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranapoema Paranavaí Pato Bragado Peabiru Perobal Pérola Pitangueiras Planaltina do Paraná Porecatu Porto Rico Prado Ferreira Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Quarto Centenário Quatro Pontes Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre Rancho Alegre D'Oeste Rio Bom Rolândia Roncador Rondon Sabáudia Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Lúcia Santa Mariana Santa Mônica Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Caiuá Santo Inácio São Carlos do Ivaí São João do Caiuá São João do Ivaí São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Manoel do Paraná São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Tomé Sarandi Serranópolis do Iguaçu Sertaneja Sertanópolis Tamboara Tapejara Tapira Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Toledo Tuneiras do Oeste Tupãssi Ubiratã Umuarama Uniflor Uraí Vera Cruz do Oeste Xambrê







