Inmet emite alerta de tempestade para Apucarana e mais 211 cidades do PR
Aviso de perigo potencial abrange as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado ao longo de todo o dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades que atinge 212 cidades do Paraná neste domingo (1º). O aviso, válido desde a meia-noite de sabado (31) até as 23h59 de domingo (1º), concentra-se principalmente nos municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado. Apucarana e Arapongas estão incluídos na área de cobertura do boletim meteorológico.
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A previsão para essas regiões aponta para o risco de chuvas intensas, que podem acumular até 30 milímetros em apenas uma hora ou chegar à marca de 50 milímetros ao longo de todo o dia. Além do alto volume de precipitação, o alerta do Inmet adverte para a possibilidade de rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h e queda de granizo, exigindo atenção redobrada dos moradores para eventuais transtornos estruturais ou no trânsito.
Segundo a Climatempo, a mudança brusca nas condições climáticas do estado é provocada pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica localizado sobre o Paraguai. Esse fenômeno meteorológico atua em conjunto com o fortalecimento de correntes de ar em baixos níveis, o que acaba transportando uma grande quantidade de calor e umidade para o território paranaense, criando assim o ambiente ideal para a formação das áreas de instabilidade e dos temporais.
Veja a lista:
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Anahy
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Araruna
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Barbosa Ferraz
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Centenário do Sul
- Céu Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colorado
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruzmaltina
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Norte
- Douradina
- Doutor Camargo
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Francisco Alves
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Guaíra
- Guairaçá
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Inajá
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itaipulândia
- Itambaracá
- Itambé
- Itaúna do Sul
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Leópolis
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marumbi
- Matelândia
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Porecatu
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D'Oeste
- Rio Bom
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Sabáudia
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Lúcia
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Tomé
- Sarandi
- Serranópolis do Iguaçu
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Toledo
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Vera Cruz do Oeste
- Xambrê