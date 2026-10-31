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METEOROLOGIA

Inmet emite alerta de tempestade para Apucarana e mais 211 cidades do PR

Aviso de perigo potencial abrange as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado ao longo de todo o dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Inmet emite alerta de tempestade para Apucarana e mais 211 cidades do PR
Autor Em Apucarana, a previsão é de chuva durante o dia todo - Foto: tnonline/arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades que atinge 212 cidades do Paraná neste domingo (1º). O aviso, válido desde a meia-noite de sabado (31) até as 23h59 de domingo (1º), concentra-se principalmente nos municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado. Apucarana e Arapongas estão incluídos na área de cobertura do boletim meteorológico.

- LEIA MAIS: Municípios da região apresentam melhora no índice de desenvolvimento, aponta Ipardes

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A previsão para essas regiões aponta para o risco de chuvas intensas, que podem acumular até 30 milímetros em apenas uma hora ou chegar à marca de 50 milímetros ao longo de todo o dia. Além do alto volume de precipitação, o alerta do Inmet adverte para a possibilidade de rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h e queda de granizo, exigindo atenção redobrada dos moradores para eventuais transtornos estruturais ou no trânsito.

Segundo a Climatempo, a mudança brusca nas condições climáticas do estado é provocada pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica localizado sobre o Paraguai. Esse fenômeno meteorológico atua em conjunto com o fortalecimento de correntes de ar em baixos níveis, o que acaba transportando uma grande quantidade de calor e umidade para o território paranaense, criando assim o ambiente ideal para a formação das áreas de instabilidade e dos temporais.

Veja a lista:

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  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Paraíso
  4. Alto Paraná
  5. Alto Piquiri
  6. Alvorada do Sul
  7. Amaporã
  8. Anahy
  9. Andirá
  10. Ângulo
  11. Apucarana
  12. Arapongas
  13. Araruna
  14. Assaí
  15. Assis Chateaubriand
  16. Astorga
  17. Atalaia
  18. Barbosa Ferraz
  19. Bela Vista do Paraíso
  20. Boa Esperança
  21. Bom Sucesso
  22. Borrazópolis
  23. Braganey
  24. Brasilândia do Sul
  25. Cafeara
  26. Cafelândia
  27. Cafezal do Sul
  28. Califórnia
  29. Cambé
  30. Cambira
  31. Campina da Lagoa
  32. Campo Bonito
  33. Campo Mourão
  34. Capanema
  35. Capitão Leônidas Marques
  36. Cascavel
  37. Centenário do Sul
  38. Céu Azul
  39. Cianorte
  40. Cidade Gaúcha
  41. Colorado
  42. Corbélia
  43. Cornélio Procópio
  44. Corumbataí do Sul
  45. Cruzeiro do Oeste
  46. Cruzeiro do Sul
  47. Cruzmaltina
  48. Diamante D'Oeste
  49. Diamante do Norte
  50. Douradina
  51. Doutor Camargo
  52. Engenheiro Beltrão
  53. Entre Rios do Oeste
  54. Esperança Nova
  55. Farol
  56. Faxinal
  57. Fênix
  58. Floraí
  59. Floresta
  60. Florestópolis
  61. Flórida
  62. Formosa do Oeste
  63. Foz do Iguaçu
  64. Francisco Alves
  65. Godoy Moreira
  66. Goioerê
  67. Guaíra
  68. Guairaçá
  69. Guaporema
  70. Guaraci
  71. Guaraniaçu
  72. Ibiporã
  73. Icaraíma
  74. Iguaraçu
  75. Iguatu
  76. Inajá
  77. Indianópolis
  78. Iporã
  79. Iracema do Oeste
  80. Iretama
  81. Itaguajé
  82. Itaipulândia
  83. Itambaracá
  84. Itambé
  85. Itaúna do Sul
  86. Ivaté
  87. Ivatuba
  88. Jaguapitã
  89. Jandaia do Sul
  90. Janiópolis
  91. Japurá
  92. Jardim Alegre
  93. Jardim Olinda
  94. Jataizinho
  95. Jesuítas
  96. Juranda
  97. Jussara
  98. Kaloré
  99. Leópolis
  100. Lidianópolis
  101. Lindoeste
  102. Loanda
  103. Lobato
  104. Londrina
  105. Luiziana
  106. Lunardelli
  107. Lupionópolis
  108. Mamborê
  109. Mandaguaçu
  110. Mandaguari
  111. Marechal Cândido Rondon
  112. Maria Helena
  113. Marialva
  114. Marilândia do Sul
  115. Marilena
  116. Mariluz
  117. Maringá
  118. Maripá
  119. Marumbi
  120. Matelândia
  121. Medianeira
  122. Mercedes
  123. Mirador
  124. Miraselva
  125. Missal
  126. Moreira Sales
  127. Munhoz de Melo
  128. Nossa Senhora das Graças
  129. Nova Aliança do Ivaí
  130. Nova América da Colina
  131. Nova Aurora
  132. Nova Cantu
  133. Nova Esperança
  134. Nova Londrina
  135. Nova Olímpia
  136. Nova Santa Rosa
  137. Nova Tebas
  138. Novo Itacolomi
  139. Ourizona
  140. Ouro Verde do Oeste
  141. Paiçandu
  142. Palotina
  143. Paraíso do Norte
  144. Paranacity
  145. Paranapoema
  146. Paranavaí
  147. Pato Bragado
  148. Peabiru
  149. Perobal
  150. Pérola
  151. Pitangueiras
  152. Planaltina do Paraná
  153. Porecatu
  154. Porto Rico
  155. Prado Ferreira
  156. Presidente Castelo Branco
  157. Primeiro de Maio
  158. Quarto Centenário
  159. Quatro Pontes
  160. Querência do Norte
  161. Quinta do Sol
  162. Ramilândia
  163. Rancho Alegre
  164. Rancho Alegre D'Oeste
  165. Rio Bom
  166. Rolândia
  167. Roncador
  168. Rondon
  169. Sabáudia
  170. Santa Cruz de Monte Castelo
  171. Santa Fé
  172. Santa Helena
  173. Santa Inês
  174. Santa Isabel do Ivaí
  175. Santa Lúcia
  176. Santa Mariana
  177. Santa Mônica
  178. Santa Tereza do Oeste
  179. Santa Terezinha de Itaipu
  180. Santo Antônio do Caiuá
  181. Santo Inácio
  182. São Carlos do Ivaí
  183. São João do Caiuá
  184. São João do Ivaí
  185. São Jorge do Ivaí
  186. São Jorge do Patrocínio
  187. São José das Palmeiras
  188. São Manoel do Paraná
  189. São Miguel do Iguaçu
  190. São Pedro do Iguaçu
  191. São Pedro do Ivaí
  192. São Pedro do Paraná
  193. São Tomé
  194. Sarandi
  195. Serranópolis do Iguaçu
  196. Sertaneja
  197. Sertanópolis
  198. Tamboara
  199. Tapejara
  200. Tapira
  201. Terra Boa
  202. Terra Rica
  203. Terra Roxa
  204. Toledo
  205. Tuneiras do Oeste
  206. Tupãssi
  207. Ubiratã
  208. Umuarama
  209. Uniflor
  210. Uraí
  211. Vera Cruz do Oeste
  212. Xambrê



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