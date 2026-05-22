Inmet emite alerta de tempestade para 210 cidades do Paraná com ventos até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Paraná nesta sexta-feira (22), válidos até as 23h59. O mais intenso atinge 210 cidades das regiões Central, Noroeste, Sul, Sudoeste e Oeste do estado, com previsão de chuva de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia e ventos que podem chegar a 100 km/h. O restante do estado está sob alerta de perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas começaram pela faixa Oeste durante a manhã, com maior destaque para o Sudoeste, e avançam gradualmente para as demais regiões ao longo do dia. Nenhuma região do estado deve ultrapassar os 22°C. À noite, a presença de nuvens impede uma queda mais acentuada das temperaturas, reduzindo as chances de geada.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



No sábado (23) e domingo (24), o tempo segue instável, com chuva desde a madrugada em várias regiões e ao longo da manhã. O risco de tempestades é baixo, mas algumas áreas podem registrar pancadas mais intensas durante a tarde. Na segunda-feira (25), ainda podem ocorrer pancadas isoladas em parte do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cidades paranaenses sob alerta de tempestade nesta sexta são: