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Inmet emite alerta de tempestade para 210 cidades do Paraná com ventos até 100 km/h

O restante do estado está sob alerta de perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:13:00 Editado em 22.05.2026, 20:12:57
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Inmet emite alerta de tempestade para 210 cidades do Paraná com ventos até 100 km/h
Autor À noite, a presença de nuvens impede uma queda mais acentuada das temperaturas, reduzindo as chances de geada - Foto: TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Paraná nesta sexta-feira (22), válidos até as 23h59. O mais intenso atinge 210 cidades das regiões Central, Noroeste, Sul, Sudoeste e Oeste do estado, com previsão de chuva de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia e ventos que podem chegar a 100 km/h. O restante do estado está sob alerta de perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h.

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Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas começaram pela faixa Oeste durante a manhã, com maior destaque para o Sudoeste, e avançam gradualmente para as demais regiões ao longo do dia. Nenhuma região do estado deve ultrapassar os 22°C. À noite, a presença de nuvens impede uma queda mais acentuada das temperaturas, reduzindo as chances de geada.

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No sábado (23) e domingo (24), o tempo segue instável, com chuva desde a madrugada em várias regiões e ao longo da manhã. O risco de tempestades é baixo, mas algumas áreas podem registrar pancadas mais intensas durante a tarde. Na segunda-feira (25), ainda podem ocorrer pancadas isoladas em parte do estado.

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As cidades paranaenses sob alerta de tempestade nesta sexta são:

  • Altamira do Paraná
  • Altônia
  • Alto Paraíso
  • Alto Piquiri
  • Amaporã
  • Ampére
  • Anahy
  • Arapuã
  • Araruna
  • Ariranha do Ivaí
  • Assis Chateaubriand
  • Barbosa Ferraz
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Ventura de São Roque
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Braganey
  • Brasilândia do Sul
  • Cafelândia
  • Cafezal do Sul
  • Campina da Lagoa
  • Campina do Simão
  • Campo Bonito
  • Campo Mourão
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Clevelândia
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruz Machado
  • Diamante D'Oeste
  • Diamante do Sul
  • Dois Vizinhos
  • Douradina
  • Doutor Camargo
  • Enéas Marques
  • Engenheiro Beltrão
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Farol
  • Fênix
  • Flor da Serra do Sul
  • Floresta
  • Formosa do Oeste
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Alves
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Godoy Moreira
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Guaíra
  • Guaporema
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Honório Serpa
  • Ibema
  • Icaraíma
  • Iguatu
  • Inácio Martins
  • Indianópolis
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Irati
  • Iretama
  • Itaipulândia
  • Itambé
  • Itapejara d'Oeste
  • Ivaiporã
  • Ivaté
  • Ivatuba
  • Janiópolis
  • Japurá
  • Jardim Alegre
  • Jesuítas
  • Juranda
  • Jussara
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lidianópolis
  • Lindoeste
  • Luiziana
  • Lunardelli
  • Mallet
  • Mamborê
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Manoel Ribas
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Marialva
  • Mariluz
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Matelândia
  • Mato Rico
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Mirador
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Olímpia
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Rosa
  • Nova Tebas
  • Ourizona
  • Ouro Verde do Oeste
  • Palmas
  • Palmital
  • Palotina
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Peabiru
  • Perobal
  • Pérola
  • Pérola d'Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Pitanga
  • Planaltina do Paraná
  • Planalto
  • Porto Barreiro
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Prudentópolis
  • Quarto Centenário
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre D'Oeste
  • Realeza
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Roncador
  • Rondon
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Helena
  • Santa Isabel do Ivaí
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Mônica
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São Carlos do Ivaí
  • São João
  • São João do Ivaí
  • São Jorge d'Oeste
  • São Jorge do Ivaí
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José das Palmeiras
  • São Manoel do Paraná
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • São Pedro do Ivaí
  • São Tomé
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Tapejara
  • Tapira
  • Terra Boa
  • Terra Roxa
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Tupãssi
  • Turvo
  • Ubiratã
  • Umuarama
  • União da Vitória
  • Vera Cruz do Oeste
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino
  • Xambrê
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