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VIRADA NO TEMPO

Inmet emite alerta de tempestade para 178 cidades do Paraná a partir desta quarta (21)

Tempo vira na quarta-feira com avanço de frente chuvosa, e volumes mais expressivos são esperados para quinta e sexta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Inmet emite alerta de tempestade para 178 cidades do Paraná a partir desta quarta (21)
Autor Chuvas intensas serão registradas nesta semana - Foto: Gilson Abreu

O período de sol e estabilidade no Paraná está com os dias contados. Uma frente de instabilidade deve mudar as condições climáticas a partir da tarde de quarta-feira (21), trazendo de volta tempestades com raios, granizo e rajadas de vento de até 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de temporal válidos até sexta-feira (23), abrangendo inicialmente 178 municípios das regiões central, oeste e sudoeste do estado.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (20) em Apucarana e região

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Nesta terça-feira (20), o tempo firme ainda predomina na maior parte das cidades paranaenses. O dia começou frio no sul, com mínimas de 5°C em Coronel Domingos Soares e Palmas, mas os termômetros sobem ao longo da tarde, alcançando 28°C no oeste e no noroeste. No Litoral, a nebulosidade provoca chuvas fracas e pontuais, enquanto Curitiba mantém predomínio de sol entre nuvens, com marcas variando de 10°C a 20°C.

A virada no tempo tem início na quarta-feira (21), quando núcleos de instabilidade ingressam pela faixa oeste e deflagram pancadas moderadas a fortes. Volumes significativos já são esperados para cidades como Ampére, com projeções acima de 30 mm, e Capanema, onde os acumulados podem superar os 40 mm. Apesar da aproximação das chuvas, o calor ainda persiste no norte e no noroeste, com máximas em torno de 28°C em Porto Rico. Na capital, a instabilidade não deve atuar com força no primeiro dia, registrando variações térmicas entre 12°C e 21°C.

O cenário ganha força na quinta-feira (22), impulsionado pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, reforçado pela corrente de jato em altos níveis e por um cavado meteorológico posicionado sobre o Sudeste. As precipitações mais pesadas se concentrarão no centro-oeste e no sudoeste. Cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga devem registrar volumes entre 52 mm e 61 mm. Na capital e nos Campos Gerais, a chuva chega de forma gradual, mantendo Curitiba com máxima de 18°C e cerca de 6 mm de acumulado.

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Na sexta-feira (23), a chuva persiste com intensidade entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Os índices mais expressivos são aguardados para o eixo entre Ampére, Dois Vizinhos e Palmas, onde os volumes pluviométricos podem oscilar entre 55 mm e 73 mm. Em Curitiba, a expectativa é de até 19 mm de chuva ao longo do dia, enquanto o extremo oeste volta a registrar aquecimento rápido, com termômetros chegando a 30°C em Pato Bragado e 29°C em Marechal Cândido Rondon.

Cidades sob alerta amarelo de temporal a partir de quarta-feira (21):

  • Altamira do Paraná
  • Altônia
  • Alto Paraíso
  • Alto Piquiri
  • Ampére
  • Anahy
  • Arapuã
  • Araruna
  • Assis Chateaubriand
  • Barbosa Ferraz
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Ventura de São Roque
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Braganey
  • Brasilândia do Sul
  • Cafelândia
  • Cafezal do Sul
  • Campina da Lagoa
  • Campina do Simão
  • Campo Bonito
  • Campo Mourão
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Clevelândia
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruz Machado
  • Diamante D'Oeste
  • Diamante do Sul
  • Dois Vizinhos
  • Douradina
  • Enéas Marques
  • Engenheiro Beltrão
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Farol
  • Fênix
  • Flor da Serra do Sul
  • Formosa do Oeste
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Alves
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Godoy Moreira
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Guaíra
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Honório Serpa
  • Ibema
  • Icaraíma
  • Iguatu
  • Indianópolis
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Iretama
  • Itaipulândia
  • Itapejara d'Oeste
  • Ivaté
  • Janiópolis
  • Jardim Alegre
  • Jesuítas
  • Juranda
  • Jussara
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lindoeste
  • Luiziana
  • Mamborê
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Manoel Ribas
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Mariluz
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Matelândia
  • Mato Rico
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Olímpia
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Rosa
  • Nova Tebas
  • Ouro Verde do Oeste
  • Palmas
  • Palmital
  • Palotina
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Peabiru
  • Perobal
  • Pérola
  • Pérola d'Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Pitanga
  • Planalto
  • Porto Barreiro
  • Pranchita
  • Quarto Centenário
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre D'Oeste
  • Realeza
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Roncador
  • Rondon
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Helena
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São Jorge d'Oeste
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José das Palmeiras
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • São Tomé
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Tapejara
  • Tapira
  • Terra Boa
  • Terra Roxa
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Tupãssi
  • Turvo
  • Ubiratã
  • Umuarama
  • Vera Cruz do Oeste
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino
  • Xambrê


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