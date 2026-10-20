Inmet emite alerta de tempestade para 178 cidades do Paraná a partir desta quarta (21)

Tempo vira na quarta-feira com avanço de frente chuvosa, e volumes mais expressivos são esperados para quinta e sexta

O período de sol e estabilidade no Paraná está com os dias contados. Uma frente de instabilidade deve mudar as condições climáticas a partir da tarde de quarta-feira (21), trazendo de volta tempestades com raios, granizo e rajadas de vento de até 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de temporal válidos até sexta-feira (23), abrangendo inicialmente 178 municípios das regiões central, oeste e sudoeste do estado.

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Nesta terça-feira (20), o tempo firme ainda predomina na maior parte das cidades paranaenses. O dia começou frio no sul, com mínimas de 5°C em Coronel Domingos Soares e Palmas, mas os termômetros sobem ao longo da tarde, alcançando 28°C no oeste e no noroeste. No Litoral, a nebulosidade provoca chuvas fracas e pontuais, enquanto Curitiba mantém predomínio de sol entre nuvens, com marcas variando de 10°C a 20°C.

A virada no tempo tem início na quarta-feira (21), quando núcleos de instabilidade ingressam pela faixa oeste e deflagram pancadas moderadas a fortes. Volumes significativos já são esperados para cidades como Ampére, com projeções acima de 30 mm, e Capanema, onde os acumulados podem superar os 40 mm. Apesar da aproximação das chuvas, o calor ainda persiste no norte e no noroeste, com máximas em torno de 28°C em Porto Rico. Na capital, a instabilidade não deve atuar com força no primeiro dia, registrando variações térmicas entre 12°C e 21°C.

O cenário ganha força na quinta-feira (22), impulsionado pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, reforçado pela corrente de jato em altos níveis e por um cavado meteorológico posicionado sobre o Sudeste. As precipitações mais pesadas se concentrarão no centro-oeste e no sudoeste. Cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga devem registrar volumes entre 52 mm e 61 mm. Na capital e nos Campos Gerais, a chuva chega de forma gradual, mantendo Curitiba com máxima de 18°C e cerca de 6 mm de acumulado.

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Na sexta-feira (23), a chuva persiste com intensidade entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Os índices mais expressivos são aguardados para o eixo entre Ampére, Dois Vizinhos e Palmas, onde os volumes pluviométricos podem oscilar entre 55 mm e 73 mm. Em Curitiba, a expectativa é de até 19 mm de chuva ao longo do dia, enquanto o extremo oeste volta a registrar aquecimento rápido, com termômetros chegando a 30°C em Pato Bragado e 29°C em Marechal Cândido Rondon.

Cidades sob alerta amarelo de temporal a partir de quarta-feira (21):

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Piquiri

Ampére

Anahy

Arapuã

Araruna

Assis Chateaubriand

Barbosa Ferraz

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Mourão

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruz Machado

Diamante D'Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Fênix

Flor da Serra do Sul

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Guaíra

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Icaraíma

Iguatu

Indianópolis

Iporã

Iracema do Oeste

Iretama

Itaipulândia

Itapejara d'Oeste

Ivaté

Janiópolis

Jardim Alegre

Jesuítas

Juranda

Jussara

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Luiziana

Mamborê

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Mariluz

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Matelândia

Mato Rico

Medianeira

Mercedes

Missal

Moreira Sales

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Ouro Verde do Oeste

Palmas

Palmital

Palotina

Pato Bragado

Pato Branco

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Pitanga

Planalto

Porto Barreiro

Pranchita

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre D'Oeste

Realeza

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Roncador

Rondon

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São Jorge d'Oeste

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Tomé

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tapejara

Tapira

Terra Boa

Terra Roxa

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê



