Inmet emite alerta de tempestade para 178 cidades do Paraná a partir desta quarta (21)
Tempo vira na quarta-feira com avanço de frente chuvosa, e volumes mais expressivos são esperados para quinta e sexta
O período de sol e estabilidade no Paraná está com os dias contados. Uma frente de instabilidade deve mudar as condições climáticas a partir da tarde de quarta-feira (21), trazendo de volta tempestades com raios, granizo e rajadas de vento de até 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de temporal válidos até sexta-feira (23), abrangendo inicialmente 178 municípios das regiões central, oeste e sudoeste do estado.
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Nesta terça-feira (20), o tempo firme ainda predomina na maior parte das cidades paranaenses. O dia começou frio no sul, com mínimas de 5°C em Coronel Domingos Soares e Palmas, mas os termômetros sobem ao longo da tarde, alcançando 28°C no oeste e no noroeste. No Litoral, a nebulosidade provoca chuvas fracas e pontuais, enquanto Curitiba mantém predomínio de sol entre nuvens, com marcas variando de 10°C a 20°C.
A virada no tempo tem início na quarta-feira (21), quando núcleos de instabilidade ingressam pela faixa oeste e deflagram pancadas moderadas a fortes. Volumes significativos já são esperados para cidades como Ampére, com projeções acima de 30 mm, e Capanema, onde os acumulados podem superar os 40 mm. Apesar da aproximação das chuvas, o calor ainda persiste no norte e no noroeste, com máximas em torno de 28°C em Porto Rico. Na capital, a instabilidade não deve atuar com força no primeiro dia, registrando variações térmicas entre 12°C e 21°C.
O cenário ganha força na quinta-feira (22), impulsionado pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, reforçado pela corrente de jato em altos níveis e por um cavado meteorológico posicionado sobre o Sudeste. As precipitações mais pesadas se concentrarão no centro-oeste e no sudoeste. Cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga devem registrar volumes entre 52 mm e 61 mm. Na capital e nos Campos Gerais, a chuva chega de forma gradual, mantendo Curitiba com máxima de 18°C e cerca de 6 mm de acumulado.
Na sexta-feira (23), a chuva persiste com intensidade entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Os índices mais expressivos são aguardados para o eixo entre Ampére, Dois Vizinhos e Palmas, onde os volumes pluviométricos podem oscilar entre 55 mm e 73 mm. Em Curitiba, a expectativa é de até 19 mm de chuva ao longo do dia, enquanto o extremo oeste volta a registrar aquecimento rápido, com termômetros chegando a 30°C em Pato Bragado e 29°C em Marechal Cândido Rondon.
Cidades sob alerta amarelo de temporal a partir de quarta-feira (21):
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Arapuã
- Araruna
- Assis Chateaubriand
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Fênix
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Icaraíma
- Iguatu
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Ivaté
- Janiópolis
- Jardim Alegre
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Luiziana
- Mamborê
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Porto Barreiro
- Pranchita
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Roncador
- Rondon
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Tomé
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tapejara
- Tapira
- Terra Boa
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê