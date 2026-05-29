Inmet emite alerta de perigo potencial para tempestade em 267 cidades do PR nesta sexta (29)
Instituto alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade no Paraná nesta sexta-feira (29), abrangendo 267 municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Centro e parte dos Campos Gerais. O alerta, classificado como "Perigo Potencial", tem validade entre 9h e 23h59.
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A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo. Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, o Inmet alerta para a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento, especialmente em áreas urbanas com drenagem comprometida.
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A instabilidade atmosférica deve atingir grande parte do estado, exigindo atenção redobrada dos moradores, principalmente durante temporais isolados acompanhados de rajadas de vento. Diante da previsão de ventos fortes e granizo, o Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira as cidades em alerta
- Alto Paraíso
- Brasilândia do Sul
- Braganey
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Cafezal do Sul
- Cafelândia
- Califórnia
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Carambeí
- Cascavel
- Castro
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Diamante D’Oeste
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Floraí
- Floresta
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guamiranga
- Guaporema
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Inajá
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejara d’Oeste
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Mallet
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d’Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Ponta Grossa
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Porto Vitória
- Pranchita
- Presidente Castelo Branco
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Ramilândia
- Rancho Alegre D’Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Negro
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Sudoeste
- São Carlos do Ivaí
- São João
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge d’Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Tomé
- Sarandi
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Uniflor
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê