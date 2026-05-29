Inmet emite alerta de perigo potencial para tempestade em 267 cidades do PR nesta sexta (29)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade no Paraná nesta sexta-feira (29), abrangendo 267 municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Centro e parte dos Campos Gerais. O alerta, classificado como "Perigo Potencial", tem validade entre 9h e 23h59.

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A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo. Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, o Inmet alerta para a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento, especialmente em áreas urbanas com drenagem comprometida.



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A instabilidade atmosférica deve atingir grande parte do estado, exigindo atenção redobrada dos moradores, principalmente durante temporais isolados acompanhados de rajadas de vento. Diante da previsão de ventos fortes e granizo, o Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira as cidades em alerta