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Inmet emite alerta de perigo potencial para tempestade em 267 cidades do PR nesta sexta (29)

Instituto alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 19:11:20 Editado em 29.05.2026, 19:11:15
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Inmet emite alerta de perigo potencial para tempestade em 267 cidades do PR nesta sexta (29)
Autor O alerta, classificado como "Perigo Potencial", tem validade entre 9h e 23h59 - Foto: Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade no Paraná nesta sexta-feira (29), abrangendo 267 municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Centro e parte dos Campos Gerais. O alerta, classificado como "Perigo Potencial", tem validade entre 9h e 23h59.

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A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo. Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, o Inmet alerta para a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento, especialmente em áreas urbanas com drenagem comprometida.

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A instabilidade atmosférica deve atingir grande parte do estado, exigindo atenção redobrada dos moradores, principalmente durante temporais isolados acompanhados de rajadas de vento. Diante da previsão de ventos fortes e granizo, o Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira as cidades em alerta

  • Alto Paraíso
  • Brasilândia do Sul
  • Braganey
  • Bom Sucesso do Sul
  • Borrazópolis
  • Cafezal do Sul
  • Cafelândia
  • Califórnia
  • Cambira
  • Campina da Lagoa
  • Campina do Simão
  • Campo Bonito
  • Campo do Tenente
  • Campo Mourão
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Carambeí
  • Cascavel
  • Castro
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Clevelândia
  • Contenda
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruzeiro do Sul
  • Cruz Machado
  • Cruzmaltina
  • Diamante do Norte
  • Diamante do Sul
  • Diamante D’Oeste
  • Dois Vizinhos
  • Douradina
  • Doutor Camargo
  • Enéas Marques
  • Engenheiro Beltrão
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Farol
  • Faxinal
  • Fênix
  • Fernandes Pinheiro
  • Flor da Serra do Sul
  • Floraí
  • Floresta
  • Flórida
  • Formosa do Oeste
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Alves
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Godoy Moreira
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Grandes Rios
  • Guaíra
  • Guairaçá
  • Guamiranga
  • Guaporema
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Honório Serpa
  • Ibema
  • Icaraíma
  • Iguaraçu
  • Iguatu
  • Imbaú
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Inajá
  • Indianópolis
  • Ipiranga
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Irati
  • Iretama
  • Itaipulândia
  • Itambé
  • Itapejara d’Oeste
  • Itaúna do Sul
  • Ivaí
  • Ivaiporã
  • Ivaté
  • Ivatuba
  • Jandaia do Sul
  • Janiópolis
  • Japurá
  • Jardim Alegre
  • Jesuítas
  • Juranda
  • Jussara
  • Kaloré
  • Lapa
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lidianópolis
  • Lindoeste
  • Loanda
  • Lobato
  • Londrina
  • Luiziana
  • Lunardelli
  • Mallet
  • Mamborê
  • Mandaguaçu
  • Mandaguari
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Manoel Ribas
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Marialva
  • Marilândia do Sul
  • Marilena
  • Mariluz
  • Maringá
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Marumbi
  • Matelândia
  • Mato Rico
  • Mauá da Serra
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Mirador
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Munhoz de Melo
  • Nova Aliança do Ivaí
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Londrina
  • Nova Olímpia
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Rosa
  • Nova Tebas
  • Novo Itacolomi
  • Ortigueira
  • Ourizona
  • Ouro Verde do Oeste
  • Paiçandu
  • Palmas
  • Palmeira
  • Palmital
  • Palotina
  • Paraíso do Norte
  • Paranacity
  • Paranavaí
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Peabiru
  • Perobal
  • Pérola
  • Pérola d’Oeste
  • Piên
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Pitanga
  • Planaltina do Paraná
  • Planalto
  • Ponta Grossa
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Rico
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Presidente Castelo Branco
  • Prudentópolis
  • Quarto Centenário
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Quitandinha
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre D’Oeste
  • Realeza
  • Rebouças
  • Renascença
  • Reserva
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Bom
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Branco do Ivaí
  • Rio Negro
  • Roncador
  • Rondon
  • Rosário do Ivaí
  • Sabáudia
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Fé
  • Santa Helena
  • Santa Isabel do Ivaí
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Mônica
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Caiuá
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São Carlos do Ivaí
  • São João
  • São João do Caiuá
  • São João do Ivaí
  • São João do Triunfo
  • São Jorge d’Oeste
  • São Jorge do Ivaí
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José das Palmeiras
  • São Manoel do Paraná
  • São Mateus do Sul
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • São Pedro do Ivaí
  • São Pedro do Paraná
  • São Tomé
  • Sarandi
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Tamarana
  • Tamboara
  • Tapejara
  • Tapira
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  • Terra Boa
  • Terra Rica
  • Terra Roxa
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  • Três Barras do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Tupãssi
  • Turvo
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  • Umuarama
  • União da Vitória
  • Uniflor
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  • Virmond
  • Vitorino
  • Xambrê
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