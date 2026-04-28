Inmet emite alerta de perigo para tempestades severas em quase todo o Paraná

Um alerta de perigo para tempestades severas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrangendo 398 municípios do Paraná nesta quarta-feira (29). A forte instabilidade climática é agravada pela atuação de um ciclone extratropical na costa sul do Brasil, trazendo previsão de chuvas intensas, rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas.

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O aviso meteorológico, válido para as 24 horas do dia, prevê pancadas de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar à marca de 100 milímetros. Devido à severidade do temporal, o Inmet alerta para o risco iminente de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos urbanos e prejuízos significativos em áreas de plantação.

A piora nas condições do tempo é impulsionada pelo ciclone extratropical que atua sobre o Oceano Atlântico. Segundo análise do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), trata-se de um fenômeno em estágio maduro, com estrutura em espiral bem definida e possivelmente próximo da fase de oclusão. Esse sistema baroclínico influencia de forma direta a circulação atmosférica, transportando um grande volume de umidade e favorecendo a formação de intensas áreas de instabilidade entre as regiões Sul e Sudeste.

Diante do cenário de risco, as autoridades de segurança reforçam as medidas de prevenção à população. Durante os episódios de ventania, a orientação principal é não buscar abrigo debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou grandes placas de propaganda, devido ao perigo de quedas e descargas elétricas. Nas residências, é recomendado desligar aparelhos elétricos da tomada e, se possível, a chave geral de energia. Em casos de emergência, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, através do número 193.

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