Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná
Apucarana está entre as cidades que devem registrar temporais; veja
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná, com validade a partir das 22h desta sexta-feira (18). A previsão indica chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, atingindo com maior intensidade as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. Apesar de o aviso classificar a situação como de perigo potencial, o risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações é considerado baixo. Apucarana está entre as cidades que devem registrar temporais.
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O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apresenta uma projeção ligeiramente mais amena para o cenário. De acordo com o órgão estadual, a possibilidade de chuva nesta sexta-feira deve se concentrar no fim da noite, predominantemente no Oeste e Sudoeste, mas sem indicativos de tempestades severas nessas áreas.
O comportamento do clima varia consideravelmente dependendo da região paranaense. A meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz, explica que a circulação de ventos úmidos vindos do oceano mantém a porção leste do estado com maior cobertura de nuvens. Por conta desse fenômeno, áreas que abrangem a Serra do Mar e o litoral têm chance de chuviscos ou chuvas fracas, o que inibe a elevação das temperaturas e sustenta a sensação de frio ao longo do dia. Em contrapartida, a tarde no interior é marcada por tempo mais abafado, com os termômetros se aproximando dos 30°C no Oeste, Noroeste e Sudoeste, e passando dos 25°C na região Norte.
Diante das condições meteorológicas instáveis, os órgãos de segurança e monitoramento reforçam as medidas de autoproteção. Durante as rajadas de vento, a principal orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam desconectados da tomada enquanto durar o período de risco. Em caso de emergências estruturais ou destelhamentos, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Confira as cidades com alerta amarelo de tempestade
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Ampére
- Anahy
- Ângulo
- Apucarana
- Arapuã
- Araruna
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Centenário do Sul
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Colorado
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Fênix
- Floraí
- Flor da Serra do Sul
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guairaçá
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Inajá
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejara d'Oeste
- Itaúna do Sul
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Porecatu
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Pranchita
- Presidente Castelo Branco
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Sabáudia
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Sudoeste
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São João
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Tomé
- Sarandi
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê