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PARANÁ

Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná

Apucarana está entre as cidades que devem registrar temporais; veja

Escrito por Da Redação
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Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná
Autor Os órgãos de segurança e monitoramento reforçam as medidas de autoproteção - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná, com validade a partir das 22h desta sexta-feira (18). A previsão indica chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, atingindo com maior intensidade as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. Apesar de o aviso classificar a situação como de perigo potencial, o risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações é considerado baixo. Apucarana está entre as cidades que devem registrar temporais.

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O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apresenta uma projeção ligeiramente mais amena para o cenário. De acordo com o órgão estadual, a possibilidade de chuva nesta sexta-feira deve se concentrar no fim da noite, predominantemente no Oeste e Sudoeste, mas sem indicativos de tempestades severas nessas áreas.

O comportamento do clima varia consideravelmente dependendo da região paranaense. A meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz, explica que a circulação de ventos úmidos vindos do oceano mantém a porção leste do estado com maior cobertura de nuvens. Por conta desse fenômeno, áreas que abrangem a Serra do Mar e o litoral têm chance de chuviscos ou chuvas fracas, o que inibe a elevação das temperaturas e sustenta a sensação de frio ao longo do dia. Em contrapartida, a tarde no interior é marcada por tempo mais abafado, com os termômetros se aproximando dos 30°C no Oeste, Noroeste e Sudoeste, e passando dos 25°C na região Norte.

Diante das condições meteorológicas instáveis, os órgãos de segurança e monitoramento reforçam as medidas de autoproteção. Durante as rajadas de vento, a principal orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam desconectados da tomada enquanto durar o período de risco. Em caso de emergências estruturais ou destelhamentos, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Confira as cidades com alerta amarelo de tempestade

  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Paraíso
  4. Alto Paraná
  5. Alto Piquiri
  6. Alvorada do Sul
  7. Amaporã
  8. Ampére
  9. Anahy
  10. Ângulo
  11. Apucarana
  12. Arapuã
  13. Araruna
  14. Assis Chateaubriand
  15. Astorga
  16. Atalaia
  17. Barbosa Ferraz
  18. Barracão
  19. Bela Vista da Caroba
  20. Boa Esperança
  21. Boa Esperança do Iguaçu
  22. Boa Vista da Aparecida
  23. Bom Jesus do Sul
  24. Bom Sucesso
  25. Bom Sucesso do Sul
  26. Braganey
  27. Brasilândia do Sul
  28. Cafeara
  29. Cafelândia
  30. Cafezal do Sul
  31. Cambira
  32. Campina da Lagoa
  33. Campo Bonito
  34. Campo Mourão
  35. Candói
  36. Cantagalo
  37. Capanema
  38. Capitão Leônidas Marques
  39. Cascavel
  40. Catanduvas
  41. Centenário do Sul
  42. Céu Azul
  43. Chopinzinho
  44. Cianorte
  45. Cidade Gaúcha
  46. Clevelândia
  47. Colorado
  48. Corbélia
  49. Coronel Domingos Soares
  50. Coronel Vivida
  51. Corumbataí do Sul
  52. Cruzeiro do Iguaçu
  53. Cruzeiro do Oeste
  54. Cruzeiro do Sul
  55. Diamante D'Oeste
  56. Diamante do Norte
  57. Diamante do Sul
  58. Dois Vizinhos
  59. Douradina
  60. Doutor Camargo
  61. Enéas Marques
  62. Engenheiro Beltrão
  63. Entre Rios do Oeste
  64. Esperança Nova
  65. Espigão Alto do Iguaçu
  66. Farol
  67. Fênix
  68. Floraí
  69. Flor da Serra do Sul
  70. Floresta
  71. Florestópolis
  72. Flórida
  73. Formosa do Oeste
  74. Foz do Iguaçu
  75. Foz do Jordão
  76. Francisco Alves
  77. Francisco Beltrão
  78. Godoy Moreira
  79. Goioerê
  80. Goioxim
  81. Guaíra
  82. Guairaçá
  83. Guaporema
  84. Guaraci
  85. Guaraniaçu
  86. Guarapuava
  87. Honório Serpa
  88. Ibema
  89. Icaraíma
  90. Iguaraçu
  91. Iguatu
  92. Inajá
  93. Indianópolis
  94. Iporã
  95. Iracema do Oeste
  96. Iretama
  97. Itaguajé
  98. Itaipulândia
  99. Itambé
  100. Itapejara d'Oeste
  101. Itaúna do Sul
  102. Ivaté
  103. Ivatuba
  104. Jaguapitã
  105. Jandaia do Sul
  106. Janiópolis
  107. Japurá
  108. Jardim Alegre
  109. Jardim Olinda
  110. Jesuítas
  111. Juranda
  112. Jussara
  113. Kaloré
  114. Laranjal
  115. Laranjeiras do Sul
  116. Lindoeste
  117. Loanda
  118. Lobato
  119. Luiziana
  120. Lunardelli
  121. Lupionópolis
  122. Mamborê
  123. Mandaguaçu
  124. Mandaguari
  125. Manfrinópolis
  126. Mangueirinha
  127. Manoel Ribas
  128. Marechal Cândido Rondon
  129. Maria Helena
  130. Marialva
  131. Marilena
  132. Mariluz
  133. Maringá
  134. Mariópolis
  135. Maripá
  136. Marmeleiro
  137. Marquinho
  138. Marumbi
  139. Matelândia
  140. Mato Rico
  141. Medianeira
  142. Mercedes
  143. Mirador
  144. Miraselva
  145. Missal
  146. Moreira Sales
  147. Munhoz de Melo
  148. Nossa Senhora das Graças
  149. Nova Aliança do Ivaí
  150. Nova Aurora
  151. Nova Cantu
  152. Nova Esperança
  153. Nova Esperança do Sudoeste
  154. Nova Laranjeiras
  155. Nova Londrina
  156. Nova Olímpia
  157. Nova Prata do Iguaçu
  158. Nova Santa Rosa
  159. Nova Tebas
  160. Ourizona
  161. Ouro Verde do Oeste
  162. Paiçandu
  163. Palmas
  164. Palmital
  165. Palotina
  166. Paraíso do Norte
  167. Paranacity
  168. Paranapoema
  169. Paranavaí
  170. Pato Bragado
  171. Pato Branco
  172. Peabiru
  173. Perobal
  174. Pérola
  175. Pérola d'Oeste
  176. Pinhal de São Bento
  177. Pinhão
  178. Pitanga
  179. Pitangueiras
  180. Planaltina do Paraná
  181. Planalto
  182. Porecatu
  183. Porto Barreiro
  184. Porto Rico
  185. Prado Ferreira
  186. Pranchita
  187. Presidente Castelo Branco
  188. Quarto Centenário
  189. Quatro Pontes
  190. Quedas do Iguaçu
  191. Querência do Norte
  192. Quinta do Sol
  193. Ramilândia
  194. Rancho Alegre D'Oeste
  195. Realeza
  196. Renascença
  197. Reserva do Iguaçu
  198. Rio Bonito do Iguaçu
  199. Rolândia
  200. Roncador
  201. Rondon
  202. Sabáudia
  203. Salgado Filho
  204. Salto do Lontra
  205. Santa Cruz de Monte Castelo
  206. Santa Fé
  207. Santa Helena
  208. Santa Inês
  209. Santa Isabel do Ivaí
  210. Santa Izabel do Oeste
  211. Santa Lúcia
  212. Santa Maria do Oeste
  213. Santa Mônica
  214. Santa Tereza do Oeste
  215. Santa Terezinha de Itaipu
  216. Santo Antônio do Caiuá
  217. Santo Antônio do Sudoeste
  218. Santo Inácio
  219. São Carlos do Ivaí
  220. São João
  221. São João do Caiuá
  222. São João do Ivaí
  223. São Jorge d'Oeste
  224. São Jorge do Ivaí
  225. São Jorge do Patrocínio
  226. São José das Palmeiras
  227. São Manoel do Paraná
  228. São Miguel do Iguaçu
  229. São Pedro do Iguaçu
  230. São Pedro do Ivaí
  231. São Pedro do Paraná
  232. São Tomé
  233. Sarandi
  234. Saudade do Iguaçu
  235. Serranópolis do Iguaçu
  236. Sulina
  237. Tamboara
  238. Tapejara
  239. Tapira
  240. Terra Boa
  241. Terra Rica
  242. Terra Roxa
  243. Toledo
  244. Três Barras do Paraná
  245. Tuneiras do Oeste
  246. Tupãssi
  247. Ubiratã
  248. Umuarama
  249. Uniflor
  250. Vera Cruz do Oeste
  251. Verê
  252. Virmond
  253. Vitorino
  254. Xambrê
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