Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 254 cidades do Paraná, com validade a partir das 22h desta sexta-feira (18). A previsão indica chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, atingindo com maior intensidade as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. Apesar de o aviso classificar a situação como de perigo potencial, o risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações é considerado baixo. Apucarana está entre as cidades que devem registrar temporais.

-LEIA MAIS: Homem em situação de rua furta van escolar com chave na ignição e capota no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apresenta uma projeção ligeiramente mais amena para o cenário. De acordo com o órgão estadual, a possibilidade de chuva nesta sexta-feira deve se concentrar no fim da noite, predominantemente no Oeste e Sudoeste, mas sem indicativos de tempestades severas nessas áreas.

O comportamento do clima varia consideravelmente dependendo da região paranaense. A meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz, explica que a circulação de ventos úmidos vindos do oceano mantém a porção leste do estado com maior cobertura de nuvens. Por conta desse fenômeno, áreas que abrangem a Serra do Mar e o litoral têm chance de chuviscos ou chuvas fracas, o que inibe a elevação das temperaturas e sustenta a sensação de frio ao longo do dia. Em contrapartida, a tarde no interior é marcada por tempo mais abafado, com os termômetros se aproximando dos 30°C no Oeste, Noroeste e Sudoeste, e passando dos 25°C na região Norte.

Diante das condições meteorológicas instáveis, os órgãos de segurança e monitoramento reforçam as medidas de autoproteção. Durante as rajadas de vento, a principal orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam desconectados da tomada enquanto durar o período de risco. Em caso de emergências estruturais ou destelhamentos, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as cidades com alerta amarelo de tempestade