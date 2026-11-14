Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 148 cidades do Paraná neste sábado (14)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de tempestades válido para a noite deste sábado (14) em grande parte do Paraná. Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a combinação entre o aquecimento registrado ao longo do dia e a alta disponibilidade de umidade cria condições propícias para a ocorrência de temporais rápidos e isolados entre os períodos da tarde e da noite em todo o território estadual.

- leia mais: Motociclista fica em estado gravíssimo após colisão traseira na BR-317, em MaringáO comunicad

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o oficial abrange especificamente 148 municípios paranaenses situados nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Centro Ocidental. Classificado na categoria amarela, que sinaliza perigo potencial, o aviso começa a valer a partir das 20h deste sábado e permanece ativo até as 23h59. Conforme os dados técnicos do Inmet, a previsão aponta para volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado do dia, acompanhados por rajadas de vento intensas de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo. Embora o risco seja considerado baixo, existe a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em plantações, queda de galhos ou árvores e formação de alagamentos.

A relação completa dos municípios incluídos na área de monitoramento do Inmet engloba Altônia, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Ampére, Anahy, Araruna, Assis Chateaubriand, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafelândia, Cafezal do Sul, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Diamante D’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Esperança Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco Beltrão, Goioerê, Goioxim e Guaíra.

Também constam no alerta as cidades de Guaraniaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ibema, Icaraíma, Iguatu, Iporã, Iracema do Oeste, Itaipulândia, Itapejara d’Oeste, Ivaté, Janiópolis, Jesuítas, Juranda, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Luiziana, Mamborê, Manfrinópolis, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Mariluz, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Medianeira, Mercedes, Missal, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, Perobal, Pérola e Pérola d’Oeste.

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Completam a lista de municípios sob aviso meteorológico Pinhal de São Bento, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Ramilândia, Rancho Alegre D’Oeste, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge d’Oeste, São Jorge do Patrocínio, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Tapejara, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tuneiras do Oeste, Tupãssi, Ubiratã, Umuarama, Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond, Vitorino e Xambrê.