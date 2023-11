Inmet divulga alerta de temporal para o PR; temperaturas seguem altas

Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul estão sob risco

A região Sul do Brasil está sob risco de temporais nesta quarta-feira (22), segundo um alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão aponta um alerta laranja de potencial perigo para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O instituto mostra que o volume acumulado pode chegar a 100 milímetro por dia, com ventos intensos, de até 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. Por conta disso, existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos em algumas cidades. Para conferir todos os municípios que podem registrar chuvas intensas nesta data, clique aqui.

Apesar do alerta de tempestade, as temperaturas seguem elevadas na maior parte do país. Muitas cidades devem registrar valores próximos aos 30°C.

No Paraná, por exemplo, o calor deve ser predominante na região norte. Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que os termômetros devem chegar à máxima de 31°C. A mínima prevista é de 21°C.

Londrina também deve registrar a máxima de 31°C, conforme o instituto meteorológico. Maringá, por sua vez, deve esquentar mais, com uma máxima que deve atingir os 33°C.

O que fazer durante um temporal?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou algumas instruções sobre como se cuidar durante uma tempestade. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

