Inmet divulga alerta de tempestade e ventos de até 100 km/h no PR

O Inmet divulgou o alerta nesta segunda-feira

Existe um alerta de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, e de ventos entre 60 e 100 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A informação foi divulgada às 10 horas desta segunda-feira (12).

Conforme o instituto, os temporais podem ocorrer nas seguintes regiões: Norte Pioneiro paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Presidente Prudente, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Assis, Bauru, Macro Metropolitana Paulista.

fonte: Reprodução/Inmet Os temporais podem atingir todas as regiões paranaenses

O alerta informa que chuvas expressivas devem ser registradas, podendo atingir marcas entre 30 e 60 milímetros.

Por conta da tempestade, é possível que ocorra queda de energia elétrica, além de estragos, como queda de árvores e alagamentos.

Em caso de emergências e mais informações devem ser consultadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O instituto também orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não procure árvores para se abrigar por risco de queda e descarga elétrica. Também é recomendado não estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet alerta que aparelhos elétricos devem ser desligados, além do quadro geral de energia, se possível.

