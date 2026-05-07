Inmet coloca 127 cidades do PR sob alerta de tempestades e granizo; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em 127 cidades do Paraná nesta quinta-feira (7). O aviso prevê chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos fortes de até 60 km/h e a possibilidade de queda de granizo. O risco é maior para as regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde as instabilidades devem ser mais severas. Veja lista abaixo

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De acordo com o Inmet, o cenário meteorológico oferece baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. A instabilidade deve ganhar força entre o final da tarde desta quinta e a madrugada de sexta-feira (8), atingindo inicialmente áreas próximas a Foz do Iguaçu antes de avançar pelas demais localidades.

Mesmo com a aproximação das chuvas, o clima permanece abafado na maior parte do território paranaense. Nas regiões Norte e Noroeste, o sol predomina entre nuvens durante a manhã e as temperaturas seguem elevadas, com máximas previstas de 31 °C em cidades como Paranavaí e Jacarezinho. Nas demais regiões do estado, os termômetros devem registrar marcas acima dos 24 °C antes da mudança efetiva no tempo.

A lista de municípios sob alerta inclui cidades como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e União da Vitória, abrangendo uma vasta faixa que vai desde a fronteira oeste até o sul do estado. O monitoramento permanece constante, uma vez que o choque entre o ar quente predominante e a frente fria em deslocamento potencializa a formação de nuvens carregadas em curto período de tempo.

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Cidades em alerta

Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Ampére Anahy Assis Chateaubriand Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campo Bonito Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruz Machado Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Goioerê Guaíra Guaraniaçu Honório Serpa Ibema Iguatu Iporã Iracema do Oeste Itaipulândia Itapejara d'Oeste Jesuítas Laranjeiras do Sul Lindoeste Manfrinópolis Mangueirinha Marechal Cândido Rondon Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Matelândia Medianeira Mercedes Missal Nova Aurora Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Ouro Verde do Oeste Palmas Palotina Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Perobal Pérola Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Terra Roxa Toledo Três Barras do Paraná Tupãssi Ubiratã União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê



