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Inmet coloca 127 cidades do PR sob alerta de tempestades e granizo; veja lista

Previsão aponta acumulados de até 30 milímetros por hora e queda de granizo em pontos isolados

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 14:17:10 Editado em 07.05.2026, 14:17:06
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Inmet coloca 127 cidades do PR sob alerta de tempestades e granizo; veja lista
Autor De acordo com o Inmet, o cenário meteorológico oferece risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações - Foto: Foto: Gilson Abreu/AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em 127 cidades do Paraná nesta quinta-feira (7). O aviso prevê chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos fortes de até 60 km/h e a possibilidade de queda de granizo. O risco é maior para as regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde as instabilidades devem ser mais severas. Veja lista abaixo

-LEIA MAIS: Homem é condenado a 22 anos de prisão por espancar filho de três meses no PR

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De acordo com o Inmet, o cenário meteorológico oferece baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. A instabilidade deve ganhar força entre o final da tarde desta quinta e a madrugada de sexta-feira (8), atingindo inicialmente áreas próximas a Foz do Iguaçu antes de avançar pelas demais localidades.

Mesmo com a aproximação das chuvas, o clima permanece abafado na maior parte do território paranaense. Nas regiões Norte e Noroeste, o sol predomina entre nuvens durante a manhã e as temperaturas seguem elevadas, com máximas previstas de 31 °C em cidades como Paranavaí e Jacarezinho. Nas demais regiões do estado, os termômetros devem registrar marcas acima dos 24 °C antes da mudança efetiva no tempo.

A lista de municípios sob alerta inclui cidades como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e União da Vitória, abrangendo uma vasta faixa que vai desde a fronteira oeste até o sul do estado. O monitoramento permanece constante, uma vez que o choque entre o ar quente predominante e a frente fria em deslocamento potencializa a formação de nuvens carregadas em curto período de tempo.

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Cidades em alerta

  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Paraíso
  4. Alto Piquiri
  5. Ampére
  6. Anahy
  7. Assis Chateaubriand
  8. Barracão
  9. Bela Vista da Caroba
  10. Bituruna
  11. Boa Esperança do Iguaçu
  12. Boa Vista da Aparecida
  13. Bom Jesus do Sul
  14. Bom Sucesso do Sul
  15. Braganey
  16. Brasilândia do Sul
  17. Cafelândia
  18. Cafezal do Sul
  19. Campina da Lagoa
  20. Campo Bonito
  21. Candói
  22. Cantagalo
  23. Capanema
  24. Capitão Leônidas Marques
  25. Cascavel
  26. Catanduvas
  27. Céu Azul
  28. Chopinzinho
  29. Clevelândia
  30. Corbélia
  31. Coronel Domingos Soares
  32. Coronel Vivida
  33. Cruzeiro do Iguaçu
  34. Cruz Machado
  35. Diamante D'Oeste
  36. Diamante do Sul
  37. Dois Vizinhos
  38. Enéas Marques
  39. Entre Rios do Oeste
  40. Esperança Nova
  41. Espigão Alto do Iguaçu
  42. Flor da Serra do Sul
  43. Formosa do Oeste
  44. Foz do Jordão
  45. Francisco Alves
  46. Francisco Beltrão
  47. General Carneiro
  48. Goioerê
  49. Guaíra
  50. Guaraniaçu
  51. Honório Serpa
  52. Ibema
  53. Iguatu
  54. Iporã
  55. Iracema do Oeste
  56. Itaipulândia
  57. Itapejara d'Oeste
  58. Jesuítas
  59. Laranjeiras do Sul
  60. Lindoeste
  61. Manfrinópolis
  62. Mangueirinha
  63. Marechal Cândido Rondon
  64. Mariluz
  65. Mariópolis
  66. Maripá
  67. Marmeleiro
  68. Matelândia
  69. Medianeira
  70. Mercedes
  71. Missal
  72. Nova Aurora
  73. Nova Esperança do Sudoeste
  74. Nova Laranjeiras
  75. Nova Prata do Iguaçu
  76. Nova Santa Rosa
  77. Ouro Verde do Oeste
  78. Palmas
  79. Palotina
  80. Pato Bragado
  81. Pato Branco
  82. Paula Freitas
  83. Perobal
  84. Pérola
  85. Pérola d'Oeste
  86. Pinhal de São Bento
  87. Pinhão
  88. Planalto
  89. Porto Barreiro
  90. Porto Vitória
  91. Pranchita
  92. Quarto Centenário
  93. Quatro Pontes
  94. Quedas do Iguaçu
  95. Ramilândia
  96. Realeza
  97. Renascença
  98. Reserva do Iguaçu
  99. Rio Bonito do Iguaçu
  100. Salgado Filho
  101. Salto do Lontra
  102. Santa Helena
  103. Santa Izabel do Oeste
  104. Santa Lúcia
  105. Santa Tereza do Oeste
  106. Santa Terezinha de Itaipu
  107. Santo Antônio do Sudoeste
  108. São João
  109. São Jorge d'Oeste
  110. São Jorge do Patrocínio
  111. São José das Palmeiras
  112. São Miguel do Iguaçu
  113. São Pedro do Iguaçu
  114. Saudade do Iguaçu
  115. Serranópolis do Iguaçu
  116. Sulina
  117. Terra Roxa
  118. Toledo
  119. Três Barras do Paraná
  120. Tupãssi
  121. Ubiratã
  122. União da Vitória
  123. Vera Cruz do Oeste
  124. Verê
  125. Virmond
  126. Vitorino
  127. Xambrê


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