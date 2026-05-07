Inmet coloca 127 cidades do PR sob alerta de tempestades e granizo; veja lista
Previsão aponta acumulados de até 30 milímetros por hora e queda de granizo em pontos isolados
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em 127 cidades do Paraná nesta quinta-feira (7). O aviso prevê chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos fortes de até 60 km/h e a possibilidade de queda de granizo. O risco é maior para as regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde as instabilidades devem ser mais severas. Veja lista abaixo
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De acordo com o Inmet, o cenário meteorológico oferece baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. A instabilidade deve ganhar força entre o final da tarde desta quinta e a madrugada de sexta-feira (8), atingindo inicialmente áreas próximas a Foz do Iguaçu antes de avançar pelas demais localidades.
Mesmo com a aproximação das chuvas, o clima permanece abafado na maior parte do território paranaense. Nas regiões Norte e Noroeste, o sol predomina entre nuvens durante a manhã e as temperaturas seguem elevadas, com máximas previstas de 31 °C em cidades como Paranavaí e Jacarezinho. Nas demais regiões do estado, os termômetros devem registrar marcas acima dos 24 °C antes da mudança efetiva no tempo.
A lista de municípios sob alerta inclui cidades como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e União da Vitória, abrangendo uma vasta faixa que vai desde a fronteira oeste até o sul do estado. O monitoramento permanece constante, uma vez que o choque entre o ar quente predominante e a frente fria em deslocamento potencializa a formação de nuvens carregadas em curto período de tempo.
Cidades em alerta
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Assis Chateaubriand
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campo Bonito
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioerê
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Jesuítas
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Marechal Cândido Rondon
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Matelândia
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Nova Aurora
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tupãssi
- Ubiratã
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê