Inmet aponta possibilidade de neve em 33 cidades do PR

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de neve para 33 cidades do Paraná. O fenômeno, segundo o órgão, pode ocorrer entre 21h desta terça-feira (17) e 9h de quarta-feira (18).

As cidades com possibilidade de neve no Paraná estão localizadas nas regiões Sul, Central, Sudoeste e Campos Gerais, além da Região Metropolitana de Curitiba. Veja abaixo a lista das cidades divulgadas pelo Inmet.

Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas nesta terça-feira (17) no Paraná. Em General Carneiro, no sul do estado, os termômetros chegaram a registrar 0,5ºC.

A mínima em Apucarana foi de 4,5ºC no amanhecer desta terça-feira, segundo dados da estação meteorológica do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ) no município. O frio prossegue nesta quarta-feira (18). Os termômetros devem marcar mínima de 3ºC e máxima de 13ºC.

Cidades com possibilidades de neve no PR

Antônio Olinto

Bituruna

Campo do Tenente

Clevelândia

Coronel Domingos Soares

Cruz Machado

Fernandes Pinheiro

General Carneiro

Guarapuava

Honório Serpa

Imbituva

Inácio Martins

lIrati

Lapa

Mallet

Mangueirinha

Palmas

Palmeira

Paula Freitas

Paulo Frontin

Pinhão

Ponta Grossa

Porto Amazonas

Porto Vitória

Prudentópolis

Rebouças

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Negro

São João do Triunfo

São Mateus do Sul

Teixeira Soares

União da Vitória

Fonte: Inmet