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TEMPORAL

Inmet alerta para tempestades em todo o Paraná e ventos até 60km/h

Apucarana já acumula 12,6 mm de chuva, de acordo com os dados do Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 20:35:27 Editado em 10.06.2026, 20:41:38
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Inmet alerta para tempestades em todo o Paraná e ventos até 60km/h
Autor Apesar do alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos - Foto: TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades e ventos no Paraná nesta quarta-feira (10). Todas as cidades do estado estão em alerta para chuvas. Os avisos seguem válidos até 23h59. As áreas mais afetadas incluem o Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Norte Central Paranaense.

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O alerta de maior gravidade, classificado como Laranja, prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia e ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para possibilidade de transtornos pontuais em diversas regiões do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), tempestades e altos volumes de chuva estão previstos para quinta-feira (11) e sexta-feira (12), principalmente nas faixas Oeste e Norte do Paraná. Nessas regiões, a chuva já começou. Até as 15h15 desta quarta-feira (10), os volumes de chuva já tinham ultrapassado os 30 milímetros em diversas estações.

Acumulados de chuva acima de 10 milímetros registrados nas estações do Simepar:

  • Altônia (19,2 mm)
  • Apucarana (12,6 mm)
  • Assis Chateaubriand (23,8 mm)
  • Bituruna (10,6 mm)
  • Boa Esperança do Iguaçu (20 mm)
  • Boa Vista da Aparecida (35,4 mm)
  • Cândido de Abreu (17 mm)
  • Campo Mourão (23,4 mm)
  • Capanema (35,6 mm)
  • Capanema – Porto Capanema (12,6 mm)
  • Cianorte (14,4 mm)
  • Cruzeiro do Iguaçu (22 mm)
  • Distrito de Entre Rios, em Guarapuava (11,8 mm)
  • Francisco Beltrão (15 mm)
  • Foz do Iguaçu (30,6 mm)
  • General Carneiro (10,6 mm)
  • Guaíra (21,8 mm)
  • Guarapuava (10,8 mm)
  • Laranjeiras do Sul (12 mm)
  • Maringá (14,4 mm)
  • Nova Laranjeiras (14,8 mm)
  • Nova Prata do Iguaçu (33,6 mm)
  • Palotina (22,2 mm)
  • Paranavaí (11,4 mm)
  • Pato Branco (11 mm)
  • Quedas do Iguaçu (19 mm)
  • Santa Helena (27,8 mm)
  • Santa Maria do Oeste (19,2 mm)
  • São Jorge d'Oeste (13,2 mm)
  • São Miguel do Iguaçu (29,8 mm)
  • Telêmaco Borba (13 mm)
  • Toledo (31,6 mm)
  • Três Barras do Paraná (34 mm)
  • Umuarama (20,2 mm)
  • Verê (12,2 mm)
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