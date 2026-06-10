Inmet alerta para tempestades em todo o Paraná e ventos até 60km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades e ventos no Paraná nesta quarta-feira (10). Todas as cidades do estado estão em alerta para chuvas. Os avisos seguem válidos até 23h59. As áreas mais afetadas incluem o Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Norte Central Paranaense.

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O alerta de maior gravidade, classificado como Laranja, prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia e ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para possibilidade de transtornos pontuais em diversas regiões do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), tempestades e altos volumes de chuva estão previstos para quinta-feira (11) e sexta-feira (12), principalmente nas faixas Oeste e Norte do Paraná. Nessas regiões, a chuva já começou. Até as 15h15 desta quarta-feira (10), os volumes de chuva já tinham ultrapassado os 30 milímetros em diversas estações.

Acumulados de chuva acima de 10 milímetros registrados nas estações do Simepar: