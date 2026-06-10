Inmet alerta para tempestades em todo o Paraná e ventos até 60km/h
Apucarana já acumula 12,6 mm de chuva, de acordo com os dados do Simepar
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades e ventos no Paraná nesta quarta-feira (10). Todas as cidades do estado estão em alerta para chuvas. Os avisos seguem válidos até 23h59. As áreas mais afetadas incluem o Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Norte Central Paranaense.
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O alerta de maior gravidade, classificado como Laranja, prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia e ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para possibilidade de transtornos pontuais em diversas regiões do estado.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), tempestades e altos volumes de chuva estão previstos para quinta-feira (11) e sexta-feira (12), principalmente nas faixas Oeste e Norte do Paraná. Nessas regiões, a chuva já começou. Até as 15h15 desta quarta-feira (10), os volumes de chuva já tinham ultrapassado os 30 milímetros em diversas estações.
Acumulados de chuva acima de 10 milímetros registrados nas estações do Simepar:
- Altônia (19,2 mm)
- Apucarana (12,6 mm)
- Assis Chateaubriand (23,8 mm)
- Bituruna (10,6 mm)
- Boa Esperança do Iguaçu (20 mm)
- Boa Vista da Aparecida (35,4 mm)
- Cândido de Abreu (17 mm)
- Campo Mourão (23,4 mm)
- Capanema (35,6 mm)
- Capanema – Porto Capanema (12,6 mm)
- Cianorte (14,4 mm)
- Cruzeiro do Iguaçu (22 mm)
- Distrito de Entre Rios, em Guarapuava (11,8 mm)
- Francisco Beltrão (15 mm)
- Foz do Iguaçu (30,6 mm)
- General Carneiro (10,6 mm)
- Guaíra (21,8 mm)
- Guarapuava (10,8 mm)
- Laranjeiras do Sul (12 mm)
- Maringá (14,4 mm)
- Nova Laranjeiras (14,8 mm)
- Nova Prata do Iguaçu (33,6 mm)
- Palotina (22,2 mm)
- Paranavaí (11,4 mm)
- Pato Branco (11 mm)
- Quedas do Iguaçu (19 mm)
- Santa Helena (27,8 mm)
- Santa Maria do Oeste (19,2 mm)
- São Jorge d'Oeste (13,2 mm)
- São Miguel do Iguaçu (29,8 mm)
- Telêmaco Borba (13 mm)
- Toledo (31,6 mm)
- Três Barras do Paraná (34 mm)
- Umuarama (20,2 mm)
- Verê (12,2 mm)