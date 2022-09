Inmet alerta para risco de ventos de até 100 km/h e granizo no Paraná

Da Redação

O aviso vale até as 10 horas desta quinta (22)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (21) um alerta laranja para tempestades em praticamente todo o Paraná. O aviso vale até as 10 horas desta quinta-feira (22). Há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A primavera começa às 22h04 desta quinta-feira – 22 de setembro – e termina em 21 de dezembro às 18h48. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no primeiro dia da estação o tempo fica estável na maioria das regiões, com algumas chuvas isoladas na área da divisa com Santa Catarina. Está previsto dia ensolarado nas regiões de Guaíra, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória, Umuarama, Guarapuava e Apucarana.

Deve ficar parcialmente nublado nas regiões de Campo Mourão, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Ponta Grossa, Rio Negro, Cascavel e Curitiba. Nas regiões de Paranavaí, Londrina, Maringá, Jacarezinho, Paranaguá e Laranjeiras, o dia deve ser parcialmente nublado com chuvas. A temperatura mínima prevista é de 7 ºC em Guarapuava. A máxima deve atingir 26 ºC em Jacarezinho e Paranaguá.

O prognóstico dos modelos climáticos dinâmicos e estatísticos indica a intensificação do fenômeno La Niña com probabilidade de 80 a 90%, que influenciará o clima no Paraná. A temperatura média do ar ficará dentro da normalidade para a estação em quase todo o Estado, à exceção da Região Leste na qual deve situar-se ligeiramente abaixo da normal climatológica.

Com informações do Bem Paraná.

