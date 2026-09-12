Inmet alerta para chuvas fortes em Arapongas, Apucarana e região neste domingo (13)
Previsão indica acumulados de até 100 milímetros por dia enquanto o restante do estado segue sob aviso amarelo para ventos de 60 km/h
Arapongas, Apucarana e outros municípios do Vale do Ivaí estão sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas neste domingo (13), de acordo com os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta prevê precipitações severas na região, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia. O aviso também abrange outras 210 cidades localizadas nas regiões dos Campos Gerais, Curitiba, Litoral, Norte Pioneiro e Noroeste. Veja a lista completa no fim da matéria.
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Em paralelo, o Inmet emitiu um segundo alerta, de nível amarelo, que indica perigo potencial para chuvas fortes na maior parte do Paraná. Esse aviso, que exclui apenas as cidades que fazem divisa com Santa Catarina, adverte para a possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e eventual queda de granizo. A instabilidade ocorre devido a uma forte presença de umidade associada à circulação dos ventos no estado.
Já o Climatempo reforça a previsão de um domingo chuvoso, com os maiores volumes de água concentrados exatamente nos setores Norte, Nordeste e Campos Gerais. A meteorologia aponta ainda que as temperaturas devem permanecer baixas logo no amanhecer, especialmente na faixa leste, e não devem se elevar muito à tarde.
O cenário meteorológico começa a apresentar mudanças a partir de segunda-feira (14), quando a instabilidade perde força no Paraná. A chuva ainda deve ocorrer em algumas áreas, mas com volumes significativamente menores em comparação ao fim de semana, concentrando-se no leste, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral. O centro-sul continuará com temperaturas baixas devido a uma massa de ar mais frio.
Na terça-feira (15), o avanço de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar consolida a mudança no tempo, trazendo estabilidade para a maior parte do Paraná. O predomínio será de tempo firme e sem chuvas, com exceção do Litoral, onde ventos marítimos podem trazer nebulosidade e precipitações isoladas de fraca a moderada intensidade. O dia deverá começar com frio intenso nas áreas do sudoeste, centro-sul e nas regiões mais elevadas do estado.
Cidades sob alerta de chuvas fortes
Abatiá
Adrianópolis
Almirante Tamandaré
Alto Paraná
Alvorada do Sul
Amaporã
Andirá
Ângulo
Antonina
Apucarana
Arapongas
Arapoti
Araruna
Araucária
Assaí
Astorga
Atalaia
Balsa Nova
Bandeirantes
Barbosa Ferraz
Barra do Jacaré
Bela Vista do Paraíso
Bocaiúva do Sul
Bom Sucesso
Borrazópolis
Cafeara
Califórnia
Cambará
Cambé
Cambira
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Campo Magro
Carambeí
Carlópolis
Castro
Centenário do Sul
Cerro Azul
Cianorte
Cidade Gaúcha
Colombo
Colorado
Congonhinhas
Conselheiro Mairinck
Cornélio Procópio
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Cruzmaltina
Curitiba
Curiúva
Diamante do Norte
Douradina
Doutor Camargo
Doutor Ulysses
Engenheiro Beltrão
Faxinal
Fazenda Rio Grande
Fênix
Figueira
Floraí
Floresta
Florestópolis
Flórida
Grandes Rios
Guairaçá
Guapirama
Guaporema
Guaraci
Guaraqueçaba
Guaratuba
Ibaiti
Ibiporã
Iguaraçu
Imbaú
Inajá
Indianópolis
Itaguajé
Itambaracá
Itambé
Itaperuçu
Itaúna do Sul
Ivaté
Ivatuba
Jaboti
Jacarezinho
Jaguapitã
Jaguariaíva
Jandaia do Sul
Japira
Japurá
Jardim Alegre
Jardim Olinda
Jataizinho
Joaquim Távora
Jundiaí do Sul
Jussara
Kaloré
Leópolis
Lidianópolis
Loanda
Lobato
Londrina
Lunardelli
Lupionópolis
Mandaguaçu
Mandaguari
Maria Helena
Marialva
Marilândia do Sul
Marilena
Maringá
Marumbi
Matinhos
Mauá da Serra
Mirador
Miraselva
Morretes
Munhoz de Melo
Nossa Senhora das Graças
Nova Aliança do Ivaí
Nova América da Colina
Nova Esperança
Nova Fátima
Nova Londrina
Nova Olímpia
Nova Santa Bárbara
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Paiçandu
Palmeira
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranaguá
Paranapoema
Paranavaí
Peabiru
Pinhais
Pinhalão
Piraí do Sul
Piraquara
Pitangueiras
Planaltina do Paraná
Ponta Grossa
Pontal do Paraná
Porecatu
Porto Rico
Prado Ferreira
Presidente Castelo Branco
Primeiro de Maio
Quatiguá
Quatro Barras
Querência do Norte
Quinta do Sol
Rancho Alegre
Reserva
Ribeirão Claro
Ribeirão do Pinhal
Rio Bom
Rio Branco do Ivaí
Rio Branco do Sul
Rolândia
Rondon
Rosário do Ivaí
Sabáudia
Salto do Itararé
Santa Amélia
Santa Cecília do Pavão
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Fé
Santa Inês
Santa Isabel do Ivaí
Santa Mariana
Santa Mônica
Santana do Itararé
Santo Antônio da Platina
Santo Antônio do Caiuá
Santo Antônio do Paraíso
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí
São Jerônimo da Serra
São João do Caiuá
São João do Ivaí
São Jorge do Ivaí
São José da Boa Vista
São José dos Pinhais
São Manoel do Paraná
São Pedro do Ivaí
São Pedro do Paraná
São Sebastião da Amoreira
São Tomé
Sapopema
Sarandi
Sengés
Sertaneja
Sertanópolis
Siqueira Campos
Tamarana
Tamboara
Tapejara
Tapira
Telêmaco Borba
Terra Boa
Terra Rica
Tibagi
Tomazina
Tunas do Paraná
Tuneiras do Oeste
Uniflor
Uraí
Ventania
Wenceslau Braz
As informações são do G1.