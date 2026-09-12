Inmet alerta para chuvas fortes em Arapongas, Apucarana e região neste domingo (13)

Previsão indica acumulados de até 100 milímetros por dia enquanto o restante do estado segue sob aviso amarelo para ventos de 60 km/h

Arapongas, Apucarana e outros municípios do Vale do Ivaí estão sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas neste domingo (13), de acordo com os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta prevê precipitações severas na região, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia. O aviso também abrange outras 210 cidades localizadas nas regiões dos Campos Gerais, Curitiba, Litoral, Norte Pioneiro e Noroeste. Veja a lista completa no fim da matéria.

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Em paralelo, o Inmet emitiu um segundo alerta, de nível amarelo, que indica perigo potencial para chuvas fortes na maior parte do Paraná. Esse aviso, que exclui apenas as cidades que fazem divisa com Santa Catarina, adverte para a possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e eventual queda de granizo. A instabilidade ocorre devido a uma forte presença de umidade associada à circulação dos ventos no estado.

Já o Climatempo reforça a previsão de um domingo chuvoso, com os maiores volumes de água concentrados exatamente nos setores Norte, Nordeste e Campos Gerais. A meteorologia aponta ainda que as temperaturas devem permanecer baixas logo no amanhecer, especialmente na faixa leste, e não devem se elevar muito à tarde.

O cenário meteorológico começa a apresentar mudanças a partir de segunda-feira (14), quando a instabilidade perde força no Paraná. A chuva ainda deve ocorrer em algumas áreas, mas com volumes significativamente menores em comparação ao fim de semana, concentrando-se no leste, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral. O centro-sul continuará com temperaturas baixas devido a uma massa de ar mais frio.

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Na terça-feira (15), o avanço de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar consolida a mudança no tempo, trazendo estabilidade para a maior parte do Paraná. O predomínio será de tempo firme e sem chuvas, com exceção do Litoral, onde ventos marítimos podem trazer nebulosidade e precipitações isoladas de fraca a moderada intensidade. O dia deverá começar com frio intenso nas áreas do sudoeste, centro-sul e nas regiões mais elevadas do estado.

Cidades sob alerta de chuvas fortes

Abatiá

Adrianópolis

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Almirante Tamandaré

Alto Paraná

Alvorada do Sul

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Amaporã

Andirá

Ângulo

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Antonina

Apucarana

Arapongas

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Arapoti

Araruna

Araucária

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Assaí

Astorga

Atalaia

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Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Bocaiúva do Sul

Bom Sucesso

Borrazópolis

Cafeara

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Campo Magro

Carambeí

Carlópolis

Castro

Centenário do Sul

Cerro Azul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colombo

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Cornélio Procópio

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Diamante do Norte

Douradina

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Engenheiro Beltrão

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Figueira

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Grandes Rios

Guairaçá

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guaraqueçaba

Guaratuba

Ibaiti

Ibiporã

Iguaraçu

Imbaú

Inajá

Indianópolis

Itaguajé

Itambaracá

Itambé

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaté

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Jussara

Kaloré

Leópolis

Lidianópolis

Loanda

Lobato

Londrina

Lunardelli

Lupionópolis

Mandaguaçu

Mandaguari

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Maringá

Marumbi

Matinhos

Mauá da Serra

Mirador

Miraselva

Morretes

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Esperança

Nova Fátima

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Santa Bárbara

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Paiçandu

Palmeira

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranapoema

Paranavaí

Peabiru

Pinhais

Pinhalão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porecatu

Porto Rico

Prado Ferreira

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Quatiguá

Quatro Barras

Querência do Norte

Quinta do Sol

Rancho Alegre

Reserva

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Rio Bom

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rolândia

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salto do Itararé

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Mariana

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São Jorge do Ivaí

São José da Boa Vista

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Sengés

Sertaneja

Sertanópolis

Siqueira Campos

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Tibagi

Tomazina

Tunas do Paraná

Tuneiras do Oeste

Uniflor

Uraí

Ventania

Wenceslau Braz

As informações são do G1.