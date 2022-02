Da Redação

Informe semanal da dengue registra 100 novos casos no Paraná

Foi publicado, nesta terça-feira (08), o boletim semanal da dengue do Estado do Paraná, A Secretaria de Estado da Saúde informa que, com base nos dados obtidos, há o registro de 100 novos casos de dengue, no Paraná.

Ainda, de acordo com o 24º Informe Epidemiológico, são 18.770 casos suspeitos, com 882 confirmações, desde o início do atual período sazonal da doença, em 1º de agosto de 2021, que deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 317 municípios registram notificações de dengue e 135 confirmaram a doença. Há 99 com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída na cidade de residência. Existem, ainda, 3.544 casos em investigação sem registro de óbito neste período.

