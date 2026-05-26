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Influenciadora vai parar na delegacia após pegar carona e carro ser interceptado com contrabando

Isabela Modanez viajava de Curitiba a São Paulo quando o veículo foi parado pela PRF, que descobriu uma carga de canetas emagrecedoras

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 18:29:30 Editado em 26.05.2026, 20:10:05
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Influenciadora vai parar na delegacia após pegar carona e carro ser interceptado com contrabando
Autor Isabela prestou depoimento por cerca de cinco horas - Foto: Arquivo pessoal

A viagem de aplicativo da influenciadora digital Isabela Modanez, de São Paulo, terminou na delegacia após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptar o veículo e apreender uma carga de canetas emagrecedoras contrabandeadas. O caso ocorreu no dia 1º de fevereiro, em Barra do Turvo, no interior paulista, durante um trajeto entre Curitiba (PR) e Registro (SP), e viralizou nas redes sociais após o relato da passageira. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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O veículo passou a ser monitorado pelas autoridades por ter cruzado a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A influenciadora relatou que dormia durante a viagem e foi acordada no momento da abordagem. Diante da presença policial, o casal responsável pelo carro pediu que os passageiros mentissem, afirmando que todos eram amigos voltando de uma festa. Foi nesse instante que Isabela percebeu a gravidade da situação.

Durante a fiscalização, os agentes da PRF localizaram as caixas de medicamentos ilegais ocultas em um recipiente de isopor, posicionado próximo aos pés da mulher que acompanhava o motorista. Após cerca de uma hora na base da polícia, todos os ocupantes do carro foram escoltados até a delegacia de Barra do Turvo, momento classificado pela influenciadora como o mais desesperador de todo o episódio.

Na delegacia, a carga foi oficialmente identificada como contrabando, resultando na apreensão dos medicamentos e do veículo do casal. Isabela, que havia escolhido a corrida com base nas mais de 300 avaliações positivas do condutor na plataforma, prestou depoimento por cerca de cinco horas. A liberação ocorreu após ela comprovar que era apenas cliente do serviço, versão que foi corroborada pelo segundo passageiro da viagem, que é policial e também utilizava o aplicativo.

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Em resposta ao ocorrido, a empresa responsável pelo aplicativo de caronas informou que a conta do motorista foi bloqueada imediatamente. A plataforma ressaltou que não tolera comportamentos criminosos e destacou que mantém ferramentas contínuas de monitoramento e verificação de perfil para garantir a segurança de seus usuários.


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As informações são do G1.

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