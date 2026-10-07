Influenciadora digital é presa durante operação contra o tráfico de drogas no PR

PC-PR e Força Nacional prendem sete suspeitos de integrar organização criminosa ligada ao tráfico de cocaína na região Noroeste do Estado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas durante uma operação deflagrada nesta quarta-feira (7), contra uma organização criminosa investigada pelo tráfico de cocaína em Umuarama, no Noroeste do Estado. A ação contou com o apoio da Força Nacional. Entre as detidas está uma influenciadora digital.

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Do total de prisões, seis ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Durante as diligências, duas pessoas também foram presas em flagrante, uma por tráfico de drogas e outra por posse de munição de uso restrito. Uma delas já era alvo de mandado de prisão, totalizando sete pessoas presas na operação.

Também foram cumpridos nove de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais apreenderam aparelhos celulares, além de produtos de perfumaria, cosméticos e itens de beleza. Os materiais serão analisados no decorrer das investigações.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 1,8 milhão em ativos financeiros, além do sequestro e da indisponibilidade de veículos e imóveis vinculados aos investigados.

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Conforme o delegado da PCPR Rodrigo Couto, o grupo teria uma estrutura organizada e divisão de funções para atuar no armazenamento, fracionamento e distribuição de cocaína, além da realização de entregas, cobrança e movimentação dos valores provenientes da atividade criminosa.

“Segundo as investigações, a organização seria liderada por uma influenciadora digital e estaria envolvida na movimentação de cocaína no município”, disse.

A investigação apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A PCPR segue com as diligências para aprofundar as investigações e apurar a participação dos envolvidos.

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Os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.