Influenciadora digital é presa durante operação contra o tráfico de drogas no PR
PC-PR e Força Nacional prendem sete suspeitos de integrar organização criminosa ligada ao tráfico de cocaína na região Noroeste do Estado
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas durante uma operação deflagrada nesta quarta-feira (7), contra uma organização criminosa investigada pelo tráfico de cocaína em Umuarama, no Noroeste do Estado. A ação contou com o apoio da Força Nacional. Entre as detidas está uma influenciadora digital.
-LEIA MAIS: Secretária de Assistência Social de município do PR é assassinada a golpes de canivete
Do total de prisões, seis ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Durante as diligências, duas pessoas também foram presas em flagrante, uma por tráfico de drogas e outra por posse de munição de uso restrito. Uma delas já era alvo de mandado de prisão, totalizando sete pessoas presas na operação.
Também foram cumpridos nove de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais apreenderam aparelhos celulares, além de produtos de perfumaria, cosméticos e itens de beleza. Os materiais serão analisados no decorrer das investigações.
A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 1,8 milhão em ativos financeiros, além do sequestro e da indisponibilidade de veículos e imóveis vinculados aos investigados.
Conforme o delegado da PCPR Rodrigo Couto, o grupo teria uma estrutura organizada e divisão de funções para atuar no armazenamento, fracionamento e distribuição de cocaína, além da realização de entregas, cobrança e movimentação dos valores provenientes da atividade criminosa.
“Segundo as investigações, a organização seria liderada por uma influenciadora digital e estaria envolvida na movimentação de cocaína no município”, disse.
A investigação apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A PCPR segue com as diligências para aprofundar as investigações e apurar a participação dos envolvidos.
Os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.
DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.
Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.