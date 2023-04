Influenciadora de Maringá é alvo de operação da Polícia Federal

Da Redação

Ao total, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos

Uma influenciadora de Maringá, noroeste do Paraná, foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (28). A jovem, identificada como Talita NY, possui mais de 145 mil seguidores e é acusada pelo crime de descaminho. Ela negou a acusação em suas redes sociais.

No total, quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá. Três deles foram cumpridos na cidade paranaense, e o quarto em Itajaí (SC). Todos os suspeitos são investigados pela comercialização de mercadorias estrangeiras, desacompanhadas de documentação comprovando a regularidade da importação.



A PF apurou durante as investigações, que a influenciadora utilizava suas redes sociais para atrair clientes, anunciar viagens, divulgar os produtos e impulsionar a venda de mercadorias ilícitas vindas dos Estados Unidos. A jovem usou suas redes sociais para contar sobre a "visita" que recebeu dos agentes da PF.

"Como vocês sabem, minha vida é um livro aberto. Hoje pela manhã eu fui surpreendida pela Polícia Federal em busca de produtos importados dos Estados Unidos, coisa que eu já não faço há muitos e muitos anos. Eu ensino vocês a trabalharem com a internet, vendas de importados já não fazem parte da minha vida há muitos e muitos anos", disse a influenciadora.

Todos os investigados nessa operação poderão responder pela prática do crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão.

Nota oficial da PF

A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje, dia 28, 04 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá/PR. Os mandados foram requeridos no âmbito do inquérito policial que investiga o transporte e a comercialização habitual de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória da sua regular internalização no país, ocorridos ao longo de cerca de 10 anos.



Durante as investigações, apurou-se que a investigada se utilizava de suas redes sociais com milhares de seguidores para arregimentar clientes, anunciar as viagens, publicar os produtos e impulsionar a venda das mercadorias ilícitas, e as internalizava em território nacional, trazendo-as como bagagens acompanhadas com origem nos Estados Unidos.

No total foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo que três em Maringá/PR e um em Itajaí/SC. Durante as buscas foram encontradas, em um dos locais, diversas mercadorias estrangeiras.

