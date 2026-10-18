Influenciador paranaense Felca anuncia retorno às redes sociais após meses de afastamento

O influenciador paranaense Felca anunciou o seu retorno às redes sociais na madrugada deste domingo (18), após meses de afastamento da internet. Por meio de uma publicação enigmática contendo apenas a frase "Eu me escondi por tempo demais" sobre um fundo preto, o criador de conteúdo indicou que está prestes a voltar e marcou a data para um novo anúncio, programado para a meia-noite desta terça-feira (20).

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Sem apresentar maiores detalhes sobre o formato ou o teor do que pretende divulgar no início da semana, a mensagem deixou o público em compasso de espera e gerou rápida repercussão. O tom de mistério adotado pelo youtuber despertou a curiosidade dos seguidores e atraiu comentários de diversas personalidades da mídia, que celebraram a novidade e fizeram brincadeiras sobre o impacto do retorno.

Entre as interações de destaque na postagem, o perfil Porquinho da Paulista comemorou, afirmando que "o grandão sem medo chegou". O influenciador Juliano Floss também reagiu à publicação, escrevendo para que as pessoas se escondessem porque o "Felca acordou". Já a apresentadora Maah Lopez fez uma referência bem-humorada ao conteúdo crítico costumeiramente abordado pelo paranaense, comentando que lá vinha o youtuber "jogar a última pá de terra".