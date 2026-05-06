Influenciador famoso é pego pela PRF dirigindo sem CNH no PR; caminhonete de luxo foi apreendida

O influenciador digital César Rincon, que soma mais de sete milhões de seguidores no Instagram, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, conduzindo uma caminhonete RAM 1500 TRX sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de possuir diversas irregularidades no veículo.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A fiscalização ocorreu no km 178 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais constataram diversas irregularidades, entre elas película no para-brisa fora dos padrões permitidos, sistema de iluminação alterado com faróis de LED instalados na grade e rodas que ultrapassavam os limites da carroceria.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Conforme a PRF, César Rincon não possui CNH. Também foi registrada autuação por permitir que pessoa não habilitada conduzisse o veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A corporação informou ainda que a caminhonete já havia sido autuada anteriormente pelas mesmas alterações e não havia sido regularizada, o que motivou o recolhimento ao pátio.

Segundo levantamento da PRF, desde 2024 o veículo acumula 21 autuações em diferentes regiões do país. Destas, apenas oito foram quitadas. O total de multas em aberto soma cerca de R$ 5,9 mil.

Ainda conforme a polícia, Rincon já havia sido flagrado dirigindo sem CNH em outras quatro ocasiões: em Foz do Iguaçu (PR), Barra do Garças (MT), Guaraciaba (SC) e Luziânia (GO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, o influenciador publicou vídeos mostrando o momento em que a caminhonete era recolhida e criticou a atuação da PRF.

Quem é Rincon



Antônio César Rincon Filho, o influenciador conhecido como "cowboy" nas redes sociais, mora em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. Natural de Goiás, ele construiu um rancho na região, onde mantém mansão de estilo texano, cavalos, ovelhas, um lago e até um minicampo de futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e milhões no TikTok, ele se autointitula "realizador de sonhos". Ele viraliza com vídeos de carros modificados — especialmente uma Dodge Ram, sua preferida — e promove sorteios e dinâmicas que distribuem dinheiro e até veículos de luxo entre os fãs.



