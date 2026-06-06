Influenciador de moda é preso suspeito de participar de assalto violento no PR

Um influenciador de moda de 49 anos foi preso na tarde desta sexta-feira em Curitiba, suspeito de envolvimento em um assalto violento contra uma mulher no bairro Água Verde. O homem, que atua como estilista e personal stylist e acumula mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, foi localizado pela Polícia Militar escondido em um motel no bairro Boqueirão, na posse dos pertences da vítima e de um simulacro de arma de fogo.

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O crime ocorreu no início da manhã, por volta das 6h55, na rua José Cadilhe. A vítima, uma empregada doméstica que estava a caminho do trabalho, foi abordada por um indivíduo que desceu de um Honda CRV branco. De acordo com as investigações, o influenciador digital atuou como o motorista do veículo utilizado na ação. A vítima relatou à imprensa que o assaltante foi agressivo, encostou a arma em sua barriga e proferiu ameaças de morte constantes enquanto exigia a entrega de sua bolsa e de seu aparelho celular.

A identificação do veículo foi viabilizada por um trabalho conjunto da Rotam do 20º Batalhão com policiais do 13º Batalhão, auxiliados por imagens de câmeras de segurança da região. Com base no monitoramento do carro, as equipes policiais conseguiram rastrear a rota de fuga até o esconderijo. Durante a abordagem no motel, o influenciador foi detido e a maior parte dos bens da vítima foi recuperada, com exceção do telefone celular, que já havia sido repassado. O segundo suspeito, que realizou a abordagem direta à trabalhadora, conseguiu pular o muro do estabelecimento e fugiu antes de ser capturado.

Segundo o tenente Milek, do 20º Batalhão da Polícia Militar, o envolvimento do influenciador com a criminalidade está possivelmente relacionado à dependência química, fator apontado como motivador para a prática dos delitos. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Curitiba, onde permanece detido à disposição da Justiça. A defesa do suspeito não se manifestou sobre o caso até o fechamento desta reportagem.

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