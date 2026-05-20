Influenciador César Rincon é preso pela sexta vez no PR por dirigir sem CNH

O influenciador digital Antônio César Rincon Filho, o César Rincon, que tem mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais foi flagrado pela sexta vez pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduzindo um veículo que exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante fiscalização na BR-376, em Tibagi (PR), nesta quarta-feira (20). Ele conduzia uma Dodge RAM 3500 com modificações ilegais na suspensão dianteira e no conjunto de rodas e pneus. O veículo foi recolhido ao pátio. Rincon nunca tirou CNH.

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As autuações anteriores pelo mesmo motivo ocorreram em Foz do Iguaçu (PR), em 2024; Barra do Garças (MT), em 2025; Guaraciaba (SC), em 3 de abril de 2026; Luziânia (GO), em 13 de abril de 2026; e Ponta Grossa (PR), em 6 de maio de 2026. O condutor assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



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Na mesma fiscalização, uma segunda Dodge RAM 2500 que seguia em comboio com o primeiro veículo também foi recolhida ao pátio. O condutor, igualmente inabilitado, foi autuado por irregularidades no sistema de iluminação e suspensão, uso de equipamento proibido e películas irregulares nos vidros. Ele também foi autuado por crime ambiental, pois a caminhonete circulava com sistema de emissões removido e descarga livre, causando emissão irregular de poluentes.

No histórico dos dois veículos constam infrações como evasão de pedágio, excesso de velocidade em rodovias federais do Paraná e de Santa Catarina, desobediência e condução com características alteradas em Goiás.

No início do mês, a PRF já havia recolhido outra Dodge RAM 1500 TRX durante abordagem ao condutor do primeiro veículo na BR-373, em Ponta Grossa (PR). O veículo acumulava 21 autuações desde 2024, incluindo excesso de velocidade, direção sem habilitação e alterações no conjunto roda e pneu.

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O que diz César Rincon

Nos stories do Instagram, Rincon elogiou o trabalho da PRF e afirmou que não foi desrespeitado durante a abordagem. Ele também falou sobre não possuir CNH. No entanto, ele alega perseguição por parte de um agente da Polícia Rodoviária Federal que já o abordou anteriormente.

"Sobre não ter habilitação, é uma coisa que eu nunca neguei. Nunca falei que é certo nem nunca paguei de santo. A questão é que é um quesito diferente, já sabiam do bloqueio do veículo antes de chegarmos aqui"



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O influenciador chegou a publicar um vídeo confrontando o PRF durante a abordagem desta quarta. Veja abaixo.



Rincon afirmou também que agora vai dar entrada no processo de CNH. "Quanto à habilitação, agora eu vou tirar. Vai acabar a festa", disse.

Quem é Rincon



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Antônio César Rincon Filho, o influenciador conhecido como "cowboy" nas redes sociais, mora em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. Natural de Goiás, ele construiu um rancho na região, onde mantém mansão de estilo texano, cavalos, ovelhas, um lago e até um minicampo de futebol.



Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e milhões no TikTok, ele se autointitula "realizador de sonhos". Ele viraliza com vídeos de carros modificados — especialmente uma Dodge Ram, sua preferida — e promove sorteios e dinâmicas que distribuem dinheiro e até veículos de luxo entre os fãs.





