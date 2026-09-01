Influenciado pelo El Niño, setembro terá chuva acima da média no Paraná

O mês da chegada da primavera será marcado por chuvas acima da média, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A previsão do tempo indica em setembro de 2026 a passagem de várias frentes frias pelo Estado e impacto de sistemas de baixa pressão, o que também manterá as temperaturas dentro a abaixo da média climatológica para o período.

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Climatologicamente agosto é um mês seco e setembro marca o aumento das chuvas sobre o Paraná, associado ao maior ingresso de umidade proveniente da região Norte do país. É também um período de transição entre o inverno e a primavera. A nova estação terá início às 21h05 do dia 22 de setembro. Durante essa transição, há alternância entre episódios de frio, com possibilidade de geadas pontuais nas regiões mais frias, e períodos de calor, com forte elevação das temperaturas.

Com o avanço da primavera, a combinação entre calor e maior disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades, principalmente durante as tardes. Frentes frias e sistemas de baixa pressão permanecem como os principais responsáveis pelas instabilidades, podendo provocar tempestades e volumes de chuva pontualmente elevados.

Para setembro de 2026, também devido à influência do fenômeno El Niño, ativo desde junho no Oceano Pacífico Equatorial, a previsão do tempo do Simepar aponta chuvas acima da média em todas as regiões do Paraná, especialmente na primeira quinzena do mês, que deve ser marcada pela passagem sucessiva de frentes frias e a atuação de sistemas de baixa pressão.

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A presença de calor e umidade será determinante para a ocorrência de episódios de chuva mais volumosa, além de favorecer a formação de temporais. O período de maior intensidade do El Niño está previsto para a primavera.

Justamente por conta da nebulosidade e maior frequência de chuva, a tendência é de que as temperaturas fechem o mês com valores dentro a abaixo da média climatológica em grande parte do Estado. Ainda assim, o mês deve apresentar grande variabilidade nos termômetros, com episódios de frio e possibilidade de geadas pontuais, inclusive já na primeira quinzena, intercalados com períodos de elevação das temperaturas e maior sensação de abafamento.

CLIMATOLOGIA – Historicamente, em setembro, as cidades que registram menor volume de chuva ficam ao redor de Castro e Jacarezinho, entre 75 mm e 100 mm. Norte Pioneiro, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba têm, historicamente, entre 100 mm e 125 mm. Oeste, Noroeste, região Central do Paraná e o Litoral têm volumes de chuva entre 125 mm e 150 mm. A região de Faxinal, o Sudoeste e o Sul têm os volumes mais altos historicamente em setembro: entre 150 mm e 175 mm.

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As temperaturas mínimas, geralmente registradas durante o amanhecer, historicamente em setembro são mais baixas no Sul, Centro-Sul, e nas cidades que ficam na parte leste dos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, em média entre 10°C e 12°. Nas outras áreas dos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, bem como no Sudoeste, Foz do Iguaçu e Cascavel, as mínimas ficam, em média, entre 12°C e 14°C.

Nas outras cidades do Oeste, no Norte e no Litoral, as temperaturas mínimas ficam em média no mês entre 14°C e 16°C. No Noroeste, as mínimas médias são mais altas no período: entre 16°C e 18°C.

Já as temperaturas máximas, geralmente favorecidas pela presença do sol no período da tarde, ficam historicamente mais altas também no extremo Noroeste e na região de Jacarezinho, entre 28°C e 30°C. Em toda a faixa Norte e nas cidades que ficam ao norte da região Oeste, entre 26°C e 28°C.

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Nos Campos Gerais, região Central do Paraná e nas outras cidades do Oeste, as máximas ficam historicamente, em setembro, entre 24°C e 26°C. No Litoral, Centro-Sul e Sudoeste, as máximas são um pouco mais baixas, entre 22°C e 24°C. As menores máximas médias do Paraná no mês são registradas no Sul do Estado e na Região Metropolitana de Curitiba: entre 20°C e 22°C.

As temperaturas médias, ou seja, a média entre todas as temperaturas ao longo do dia, ficam mais altas em toda a faixa norte do Paraná, entre 20°C e 22°C. No Oeste (com exceção de Cascavel), na região de Cândido de Abreu, na parte leste dos Campos Gerais e ao norte do Litoral paranaense, as médias em setembro historicamente ficam entre 18°C e 20°C.

Nas regiões próximas a Telêmaco Borba, Ponta Grossa, na parte sul do Litoral paranaense e no Sudoeste, as temperaturas médias no período variam entre 16°C e 18°C. Na Região Metropolitana de Curitiba, Sul e Centro-Sul, entre 14°C e 16°C. A exceção é Curitiba e a região entre Palmas e General Carneiro, que historicamente registra médias mais baixas: entre 12°C e 14°C, apenas.