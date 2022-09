Influencer que matou motoboy alega 'troca de sentido da rua'; entenda

Da Redação

A digital influencer Cássia Vialli Martins e o motoboy Jheykson Roger Medeiros

A digital influencer Cássia Vialli Martins, de 29 anos, investigada pela morte do motoboy Jheykson Roger Medeiros, de 36 anos, afirmou que entrou na contramão porque a Rua Paulo Setúbal, no Boqueirão, em Curitiba, havia mudado de sentido.

Jheykson foi atingido pelo carro de Cássia, que estava trafegando no sentido contrário, na noite do último dia 03 de setembro. Conforme a polícia, a motorista do automóvel estava embriagada, não prestou socorro à vítima e fugiu do local do acidente em outro veículo. Ela se apresentou à polícia na manhã do último dia 05 de setembro, mas foi liberada para responder em liberdade.

Em uma entrevista ao repórter Roberto Cabrini, da TV Record, Martins explicou o motivo de ter entrado na contramão e ignorado os avisos de outros motoristas. “Porque já era uma rua, que eu já havia feito essa conversão. Porque ela era uma rua antigamente assim. Então, eu virei achando que ela tinha essa conversão mesmo”, disse.

A equipe de reportagem da Banda B, nesta quarta-feira (20), conversou com a secretaria de Trânsito da capital paranaense, que confirmou que a alteração de sentido realmente aconteceu, porém há mais de 10 anos, em 22 de agosto de 2012.

Igor Ogar, advogado representantes de Martins, afirmou que a influencer morou na região do bairro Boqueirão há alguns anos. Além disso, o profissional reforçou que a sinalização na via é precária.

“Isso talvez provocou ela a imaginar que a rua era no mesmo sentido do que alguns anos atrás, quando ela morava na região. Nessa rua ela poderia sair dali e dobrar normalmente à esquerda. Ontem eu estive no local e pude observar que a sinalização é ineficaz. Conversando com pessoas no posto de combustível, elas relataram que diariamente isso acontece (carro entrar na contramão)” continua após publicidade . - Igor Ogar, Advogado

Tratamento de saúde

Cassia Vialli alega que não havia bebido e que está em tratamento de saúde, desde 2015. Segundo a digital influencer, uma doença rara, chamada dermatomiosite, a faz perder os movimentos.

O advogado Igor Ogar explicou à Banda B que um laudo deve ser anexado ao processo nesta semana. “A Cássia vem fazendo um tratamento, desde 2015, com vários médicos atendendo um distúrbio congênito e especialmente psiquiátrico. Um dia antes do fato, inclusive, ela teve um atendimento em uma clínica psiquiátrica. Estamos avaliando com uma equipe de médicos quais são as condições psicológicas e psiquiátricas da Cássia, para saber se houve alguma influência em razão disso daí resultando nessa circunstância trágica”, afirmou.

A Polícia Civil segue investigando o caso.





Fonte: Informações da Banda B.

