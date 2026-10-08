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OPERAÇÃO BEVERLY HILLS

Influencer é presa suspeita de comandar o tráfico de cocaina em cidade do PR

Mulher divulgava perfumes árabes, celulares e tênis, além de realizar sorteios desses produto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Influencer é presa suspeita de comandar o tráfico de cocaina em cidade do PR
Autor Hevellyn mantinha um perfil nas redes sociais com milhares de seguidores, onde divulgava perfumes árabes, celulares e tênis, além de realizar sorteios desses produtos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Hevellyn Santos, 32 anos, conhecida por ostentar uma rotina de luxo nas redes sociais, foi presa na quarta-feira (07) sob suspeita de liderar uma organização criminosa que atua no tráfico de cocaína em Umuarama, no Noroeste do Paraná. A prisão ocorreu durante a Operação Beverly Hills, deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

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O marido dela também foi preso. A defesa do casal informou que acompanha o caso e que é "prematuro fazer qualquer juízo de valor".


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Influencer é presa suspeita de comandar o tráfico de cocaina em cidade do PR
AutorFoto: Divulgação/PCPR

Hevellyn mantinha um perfil nas redes sociais com milhares de seguidores, onde divulgava perfumes árabes, celulares e tênis, além de realizar sorteios desses produtos. Segundo o delegado Rodrigo Couto, essa atividade era uma fachada para o grupo. "Era a atividade de fachada. E cabe ressaltar que essa atividade de fachada, por si também, já era ilícita, que era objeto de descaminho", explicou.

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A apuração da PCPR revelou que a estrutura criminosa era dividida em funções, como armazenamento, fracionamento, distribuição, atendimento de usuários, entregas, cobrança e movimentação do dinheiro. Ainda, segundo a Polícia Civil, o grupo operava em regime de plantão, com atendentes recebendo pedidos por celular. "Eles tinham uma política, inclusive de entregas de 25 a 30 minutos. Era uma organização bem elaborada", disse o delegado.

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As entregas eram feitas no sistema delivery, com poucas porções por vez.

"Toda a distribuição era de forma delivery. Eles tomavam cuidado para não serem pegos com grande quantidade de droga. Recebiam o pedido pelo radinho, entravam em contato com o entregador, que levava apenas a porção que o cliente pediu, porque, se eventualmente a polícia pegasse no meio do caminho, poderiam alegar que seria para consumo", detalhou Couto.

Sete pessoas foram presas, sendo duas em flagrante. Uma foi detida por tráfico de drogas e outra por posse de munição de uso restrito. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de drogas, dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,8 milhão em ativos financeiros e o sequestro de veículos e imóveis dos investigados.

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A ação foi coordenada pelo Setor de Narcóticos e pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP), em integração com a Força Nacional. Os investigados respondem por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O que diz a defesa

O advogado Marcio Teslenco, afirmou em comunicado à imprensa que representa o casal preso, afirmou que é "prematuro fazer qualquer juízo de valor". Leia a íntegra:

"A defesa se manifesta referente à Operação Beverly Hills, desencadeada nesta manhã de terça-feira na cidade de Umuarama. Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal desta comarca mandados de busca e apreensão e prisões, ora cumpridos pela sétima SDP dessa cidade. Porém, é necessário salientar que não foi apreendida qualquer quantidade de drogas que viesse a caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes. Porém, ainda é prematuro fazer qualquer juízo de valor quanto à realidade dos fatos."

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O caso continua sendo invetigado pela Polícia Civil.

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Influenciadora Operação Beverly Hills polícia civil trafico de drogas Umuarama
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