Influencer do PR divulga vídeo de suposto disco voador: "Não era drone ou avião"







O influenciador Mayk Leão registrou em vídeo e compartilhou em suas redes sociais no último domingo (31) imagens do que ele acredita ser um Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Morador de um sítio em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o criador de conteúdo, focado habitualmente no resgate de animais, relatou momentos de tensão e o avistamento de uma estrutura com múltiplas luzes coloridas pairando no céu, descartando a possibilidade de o objeto ser um drone ou uma aeronave convencional. Assista ao vídeo no fim do texto.

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A ocorrência teve início ainda durante a tarde, quando um objeto incomum teria surgido sobre a serra localizada em frente à propriedade. Segundo Leão, o fenômeno voltou a ser notado durante a noite, momento em que ele conseguiu gravar o ponto luminoso estático no céu antes de desaparecer. Assustado, ele ressaltou aos seus seguidores que a situação foge completamente do seu nicho de trabalho e afirmou que, pelas dimensões e características, a estrutura parecia se tratar de uma nave gigantesca.





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Foto: reprodução Foto: reprodução

Além do suposto avistamento no céu, o morador descreveu uma série de episódios atípicos no entorno de sua propriedade. Ele percebeu um comportamento incomum e agitado de aves e cavalos, que emitiam sinais de alerta e pareciam fixar a atenção em um ponto específico do pasto. A tensão aumentou com o registro de sons estranhos vindos da mata, comparados pelo influenciador ao ruído de uma corda tensionando ou de alguém engasgado. Parte do nervosismo dos animais, no entanto, pode estar associada à presença de um invasor no terreno, flagrado saindo do local de motocicleta logo após o alarme dos bichos.

Outro fator que chamou a atenção de Mayk foi um tráfego aéreo atípico sobre a região ao longo do dia, evidenciado por diversas trilhas de aviões riscadas no céu. Apesar de seguidores levantarem hipóteses mais terrenas para o fenômeno no céu, o influenciador reiterou que as luzes e a combinação dos eventos bizarros em seu sítio continuam sem explicação.





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