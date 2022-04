Influencer bate o carro de luxo em traseira de caminhão

Da Redação

Reprodução imagens veiculados sobre o acidente

Um influencer digital, conhecido na região de Mandaguari, com milhares de seguidores, bateu o carro de luxo, uma BMW, na traseira de um caminhão, na madrugada deste sábado (30). Além dele, mais uma pessoa, que o acompanhava, ficou ferida na colisão.

continua após publicidade .

O acidente foi na BR 376, no contorno de Marialva. A BMW bateu na traseira de um caminhão e ficou destruída. O veículo BMW 320i, com placas de Mandaguari, seguia sentido Maringá a Mandaguari, quando se envolveu no acidente. O caminhão, com placas de Sarandi, seguia na mesma direção.

O condutor do carro de luxo foi identificado como Carlos Eduardo Marino de Oliveira, o Cadu Dv, de 20 anos. Ele possui pouco mais de 150 mil seguidores no Instagram e quase 117 mil no TikTok. E um storie publicado no Instagram, mostra Cadu em uma balada na noite anterior.

continua após publicidade .

O passageiro que acompanhava o influencer, um rapaz de 19 anos, teve também ferimentos leves. Os dois foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Marialva pelas equipes de socorristas mobilizadas no acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e irá investigar as causas do acidente.

Com informações portal RicMais Paraná