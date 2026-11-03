Indústrias em Maringá ficam destruídas após temporal com ventos de quase 100 km/h
Simepar investiga passagem de supercélula pela cidade; força dos ventos destorceu estruturas metálicas e deixou mais de 50 mil imóveis sem energia
Um temporal severo com rajadas de vento que ultrapassaram os 96 km/h causou destruição em barracões industriais, destelhou imóveis e mobilizou equipes públicas para contabilizar os estragos em Maringá, no Norte do Paraná. A tempestade atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira (2), concentrando grande parte dos danos estruturais no bairro Parque das Indústrias, onde empresas tiveram coberturas arrancadas e estruturas metálicas completamente retorcidas. Na manhã desta terça-feira (3), cerca de 50,5 mil imóveis ainda permaneciam sem fornecimento de energia elétrica em decorrência dos estragos na rede, segundo dados divulgados pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).
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Entre os estabelecimentos mais atingidos estão uma fábrica de peças agrícolas em operação há mais de uma década, que emprega cerca de 150 trabalhadores e registrou colapso no teto, paredes caídas, destruição de maquinários, móveis e avarias em veículos no pátio, além de uma indústria vizinha especializada em equipamentos de energia solar, que teve a cobertura totalmente arrancada pela força da ventania. De acordo com medições do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos atingiram 81 km/h por volta das 3h30 no município e bateram picos sucessivos de 96,3 km/h na estação do aeroporto local.
Análises preliminares do Simepar apontam que a cidade foi atingida por uma supercélula, tempestade de grande porte e alta organização com potencial para gerar correntes de ar destrutivas em linha reta ou em espiral. Os especialistas continuam apurando as características do fenômeno para verificar se houve a formação de um tornado, hipótese que ainda não foi oficialmente confirmada até o momento.
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Além das perdas no polo fabril, o balanço atualizado da Prefeitura de Maringá aponta 363 ocorrências de quedas de árvores pelas vias públicas, sete postes derrubados, seis veículos danificados e 36 imóveis atingidos. Entre os prédios públicos prejudicados está o quartel do Corpo de Bombeiros, que perdeu parte da cobertura com o vendaval e sofreu infiltrações que danificaram arquivos, mobílias e equipamentos eletrônicos. Diante dos destelhamentos em áreas residenciais, a Defesa Civil do município atendeu cerca de 600 moradores que procuraram lonas para proteger suas casas.