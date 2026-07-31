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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Indústria paranaense negocia acordos internacionais em encontro na Colômbia

Presidente do sindicato participou do Café da Manhã Trinacional e iniciou tratativas para parcerias comerciais

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 10:29:37 Editado em 31.07.2026, 10:29:31
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Indústria paranaense negocia acordos internacionais em encontro na Colômbia
Autor Foto: - Divulgação

A indústria paranaense deu um importante passo em seu processo de internacionalização durante o Café da Manhã Trinacional, realizado na Colômbia. No evento, a presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Vale do Ivaí (Sivale), Elizabete Ardigo, apresentou o potencial do setor produtivo do estado a convite do cônsul Sérgio Escobar.

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A agenda teve como objetivo principal mapear oportunidades de negócios e estruturar um plano de trabalho conjunto para 2027 voltado ao mercado latino-americano.

Durante as atividades do encontro, a liderança do Sivale reuniu-se com o grupo gestor da feira mexicana Intermoda, alinhando estratégias em conjunto com a especialista da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Gabriela Vasconcellos. Em outra frente de negociação, Ardigo esteve com a diretora da Procolombia, Katalina Hernandez, para discutir a criação de projetos de cooperação entre Brasil, México e Colômbia.

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As reuniões pautaram o fortalecimento das cadeias produtivas estratégicas e o estímulo à competitividade regional. Com essa aproximação, o Sivale busca abrir novas rotas comerciais internacionais e ampliar a inserção das empresas do Paraná no comércio exterior.

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Café da Manhã Trinacional COMÉRCIO EXTERIOR Cooperação Brasil-México-Colômbia Estratégias de Negócios indústria do vestuário Internacionalização
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