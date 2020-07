Índios obstruem entrada da reserva onde vivem para evitar contaminação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Índios da tribo Kaingang da Reserva Indígena Apucaraninha, obstruíram a entrada da aldeia, a 60 km de Londrina, no norte do Paraná, para evitarem o contágio do Covid-19.

O bloqueio foi feito nas estradas que conduzem até a reserva nesta terça-feira (9), logo após a comprovação de casos na área rural de Londrina, que se localiza nas proximidades.

No impedimento, os indígenas, com toda proteção (máscaras e álcool gel), fazem uma triagem de quem se aproxima da localidade. Não há registros comprovados na aldeia até o momento. Aproximadamente 1,9 mil índios vivem na reserva.

De acordo com Natalino Marcolino, cacique da aldeia, os indígenas além de evitarem deixar a localidade onde vivem, também evitam aglomerações.

"Ninguém está saindo. Se precisar fazer alguma compra, o mercado traz. As visitas não estão entrando, não é pra fazer festa, nem aniversário, nada. Está todo mundo preocupado, porque o mundo inteiro está assim. Se alguém pegar ai descontrola tudo. É um problema sério. Tentamos respeitar tudo certinho pra gente não ter problema mais tarde. A gente está fazendo de tudo para não pegar", disse.

