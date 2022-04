Índio é condenado a 19 anos de prisão pela morte de esposa

Da Redação

Após um ano, o índio da etnia guarani, Ailton Jacinto Camargo, de 27 anos, foi condenado a 19 anos de prisão pela morte da esposa dele, Marli Piraã, de 21 anos, indígena da etnia kaingang. O julgamento em Londrina, no norte do estado, terminou no fim da tarde de quarta-feira (20). O g1 tenta contato com a defesa de Ailton.

O crime ocorreu em 19 de abril de 2021. Conforme a Polícia Civil, o casal indígena estava em uma festa em comemoração ao Dia do Índio, na Reserva de Apucaraninha, em Tamarana, também no norte do Paraná, quando Ailton atingiu a cabeça da mulher com pedras.

Marli foi socorrida e levada para um hospital, mas morreu três dias depois.

Em junho de 2021, Ailton foi preso. Em depoimento, ele confessou o crime e alegou que agrediu a esposa por motivos passionais.

