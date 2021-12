Indígenas são vítimas de atropelamento na BR 277, no Paraná

Da Redação

Acidente foi próximo ao trevo de acesso a PR 473, em Nova Laranjeiras

Dois homens indígenas foram vítimas de atropelamento na noite te terça-feira (14). O fato ocorreu na altura do km 477.na BR-277, próximo ao trevo de acesso a PR 473, em Nova Laranjeiras.

As vítimas foram socorridas pela equipe de saúde do município e encaminhadas em estado grave, para o Hospital São Lucas de Laranjeiras do Sul.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista fugiu do local sem prestar atendimento, o veículo não foi identificado.

* Com informações Portal Cantu