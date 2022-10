Indígenas são encontrados mortos após serem arrastados por correnteza

Da Redação

Das três vítimas, duas eram mulheres, uma tinha 45 anos e a outra 15 anos, já o homem tinha 35 anos

Três indígenas morreram após serem arrastados por correnteza no Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no centro-oeste do Paraná.

De acordo com informações, eles tentavam atravessar um rio na quarta-feira (11) e depois não foram mais localizados.

A informação é de que a correnteza estava muito forte devido à intensidade de chuva na região e os corpos foram encontrados na tarde de quarta-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros das três vítimas, duas eram mulheres, uma tinha 45 anos e a outra 15 anos, já o homem tinha 35 anos. As vítimas foram identificadas como Cleusa Kykag Domingos, Lurdes Pedroso e Beto Cornélio Machado.

O corpo de Beto estava a aproximadamente 70 metros rio abaixo dos corpos das mulheres, presos nos galhos ou enterrados na lama.

Lideranças indígenas estiveram no local e reconheceram as vítimas. Eles contaram que parte da população da aldeia utiliza as estradas e carreiros da região, inclusive cruzando riachos, para fazerem compras. Ainda conforme as lideranças, somente os três estavam desaparecidos. Não há mais indígenas sumidos por causa das enchentes no sudoeste do Paraná.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Guarapuava para exames de necropsia.

* Com informações RIC Mais

